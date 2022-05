São Tomé palco de conferência sobre a proteção social e mutualismo

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP), em parceria com a Mutualidade de Santa Maria, Federação das Organizações Não Governamentais de São Tomé e Príncipe, Instituto de História

Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de São Tomé e Príncipe, vai levar a efeito uma Conferência sobre a proteção social e mutualismo no dia 31 de maio, 8h30, no Hotel Pestana São Tomé, em São Tomé e Príncipe.

O que é o Mutualismo? Como poderá este modelo económico e social complementar dos sistemas públicos de previdência e proteção social contribuir para o combate à pobreza em São Tomé e Príncipe? São questões como estas que a Conferência Internacional “O papel da proteção social complementar para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em São Tomé e Príncipe: o caso do mutualismo” se propõe debater com os são-tomenses.

Atendendo ao apelo de várias agências internacionais para a relevância da proteção social no combate à pobreza, a conferência, iniciativa cofinanciada pelo Camões I.P, visa discutir as potencialidades do

mutualismo no desenvolvimento de novas soluções adequadas às necessidades dos cidadãos e das famílias santomenses e sensibilizar a sociedade para a pertinência da introdução do mutualismo no território, como uma resposta complementar do sistema público.

Esta iniciativa vai contar com a presença das principais figuras de Estado são-tomense.

Inserida no contexto do processo de internacionalização do mutualismo português encetado pela UMP está prevista durante a sua presença neste território a realização de várias reuniões e encontros com as

autoridades locais e a celebração de um protocolo, tendo em vista a concretização de um arrojado projeto socioeconómico de raiz mutualista em São Tomé e Príncipe.

Fonte – União das Mutualidades Portuguesas