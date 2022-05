Judoca Jorge Fonseca visita Polícia Nacional de STP

A Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, publicou na sua página oficial a notícia que dá conta da visita que o judoca luso-são-tomense Jorge Fonseca está a fazer a sua terra natal, São Tomé e Príncipe.

Segundo o despacho do comando da Polícia Nacional no dia 09 de maio de 2022, o judoca luso-são-tomense Jorge Fonseca, esteve nas suas instalações numa visita de cortesia, durante as suas férias, após muitos anos longe da terra natal.

O judoca, natural de Bombom, Distrito de Mé-Zóchi, ilha de São Tomé, foi recebido pelo Segundo Comandante Geral, Superintendente Aurito Vera Cruz, acompanhado pelo Inspetor-Geral e alguns oficiais desta Polícia.

Jorge Fonseca é, atualmente, o n.° 1 do Ranking do Judo na categoria -100 kg, Bicampeão do Mundo e venceu a Medalha de Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Reunião no Comando da Polícia Nacional

Recorde-se que um dos desejos do Campeão é, após o término da sua carreira no Judo, enveredar-se pela carreira policial. Desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais.

Fonte – Comando Geral da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe.