“Um novo ciclo com todos os são-tomenses” – Visão estratégica da ADI para 2024-2026

No congresso extraordinário do último sábado a ADI partido que governa São Tomé e Príncipe apresentou aos seus militantes e ao país a moção de estratégia para o período 2024-2026.

O maior partido do país pretende abrir “Um novo ciclo com todos os são-tomenses”.

«É absolutamente necessário um Acordo Político subjacente, não só entre os partidos, mas entre todos os membros da nossa comunidade, incluindo a sociedade civil e as nossas elites», declarou Patrice Trovoada Presidente da ADI.

Através da mudança de mentalidade a ADI diz que «é preciso construir um entendimento comum daquilo que deve ser o São Tomé e Príncipe de hoje e daquele em que viverão as futuras gerações, que respeita os interesses e as crenças de cada um, baseado na objetividade, no sentido de responsabilidade e no interesse nacional».

Entendimento para reformar a administração pública, para promover a educação de qualidade, para combater o roubo e o vandalismo crescentes, e sobretudo para estimular o trabalho e a produtividade.

Pois o Presidente da ADI e primeiro-ministro reconheceu que o país está a beira do colapso.

«Há já bastante tempo que o nosso país deixou de produzir. Na verdade, o país vem vivendo de expedientes, vivendo à beira de um colapso que nem a crescente produção de óleo de palma, o aumento da produção de Cacau, o Primeiro Lugar do Concurso Internacional do Chocolate, ou o aumento da frequência de algumas companhias aéreas que transportam turistas, não serão capazes de disfarçar ou mitigar», frisou, Patrice Trovoada.

A apresentação da moção de estratégia, foi o ponto alto de um congresso que serviu para legitimar a direcção eleita no ano 2022, e presidida por Patrice Trovoada, assim como novos os líderes dos núcleos de base do partido. M

O Téla Nón coloca a disposição dos leitores o conteúdo da Moção de Estratégia da ADI para 2024 – 2026, apresentada no congresso do último sábado –

Abel Veiga