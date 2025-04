“Operação SAFE” resulta na detenção de um funcionário da direção do tesouro do Estado

Um funcionário do Tesouro do Estado em São Tomé e Príncipe foi detido no âmbito da operação SAFE, conduzida pelo Ministério Público em colaboração com a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional. A investigação tem como alvo uma rede fraudulenta envolvida no desvio de fundos públicos.

A operação relâmpago mobilizou 14 agentes da Polícia Judiciária, 14 da Polícia Nacional e cinco procuradores do Ministério Público.

A ação teve como alvo diversos ministérios do Estado, onde foram minuciosamente investigadas todas as direções administrativas e financeiras.

Denominada SAFE (Sistema de Administração Financeira do Estado), a operação resultou na apreensão de vários documentos e, até o momento, na detenção de um funcionário da direção do Tesouro Nacional.

“A operação SAFE, voltada para a administração das contas do Estado, segue em andamento. No momento, não posso fornecer mais detalhes, pois o processo está sob segredo de justiça”, declarou Kelve Nobre de Carvalho, Procurador-Geral da República.

A investigação busca esclarecer um esquema de desvio de grandes quantias em dinheiro, cujo montante exato ainda está por apurar.

“A realização de verificações, buscas e apreensões em ministérios e setores do Estado é uma prática comum do Ministério Público,” destacou o Procurador-Geral da República.

Iniciada na última segunda-feira, a operação teve como um dos primeiros alvos o setor administrativo e financeiro do gabinete do Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, segundo apurou o Téla Nón.

As buscas estenderam-se depois a vários ministérios: Finanças, Negócios Estrangeiros, Saúde, Juventude e Desporto, Defesa, Educação, Agricultura, e ainda aos serviços de Migração e Fronteiras.

A operação SAFE surge cerca de duas semanas depois da ‘Operação Pensionista’, que investigou o desvio de cerca de 4 milhões de euros ligados ao Instituto de Segurança Social.

José Bouças