Jovem escritor e jornalista são-tomense lança livro que defende que a transformação de uma nação começa no caráter dos seus cidadãos

O jovem jornalista, escritor, poeta e palestrante em início de carreira são-tomense Kemilson D’Almeida acaba de lançar a sua primeira obra em formato físico, A Nação Começa no Coração – Reconstruindo o que o ódio, a divisão e a falta de caráter destruíram, já disponível para aquisição através da Amazon.

Escrito antes e durante o período da campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe, o livro nasceu da observação de comportamentos marcados pela polarização, pela difamação, pelo discurso de ódio e pela crescente degradação do diálogo público. A partir dessa realidade, o autor propõe uma reflexão sobre a necessidade de reconstruir o caráter humano como condição essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade.

Apesar de inspirada pelo contexto são-tomense, a obra não é de natureza político-partidária. O livro dirige-se a leitores de diferentes sensibilidades e convicções, defendendo que nenhuma nação será verdadeiramente transformada apenas por mudanças de governos, leis ou instituições, sem que primeiro haja uma transformação no coração e no caráter de cada cidadão.

Ao longo de oito capítulos, A Nação Começa no Coração aborda temas como cidadania, responsabilidade, liderança, o poder das palavras, integridade, fé e transformação humana, convidando o leitor a refletir sobre o seu papel na construção de uma sociedade mais justa, ética e desenvolvida.

“Este não é um livro sobre política partidária. É um convite para olharmos para nós próprios e compreendermos que a mudança que desejamos para a nação começa dentro de cada um de nós.” — Kemilson D’Almeida

Atualmente residente em Portugal, Kemilson D’Almeida é jornalista da RSTP – Rádio Somos Todos Primos, Diretor de Comunicação da Associação dos Jovens Escritores Santomenses (AJES) desde a sua fundação, em 2021, escritor, poeta e palestrante em início de carreira. Ao longo da sua atividade jornalística, tem procurado valorizar o desporto, a cultura e as pessoas que, através do seu trabalho e dedicação, contribuem para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

Em 2026, criou o Projeto DESPERTAR, uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento humano e espiritual, com o propósito de inspirar pessoas a viverem com propósito, fortalecerem o caráter e cultivarem valores capazes de transformar vidas e comunidades. Através deste projeto, pretende promover palestras, conferências, encontros com jovens e outras iniciativas de formação e reflexão, incentivando o desenvolvimento pessoal, a liderança e o compromisso com uma sociedade mais íntegra e responsável.

O lançamento desta obra representa um novo passo no percurso literário do autor, que pretende fazer chegar A Nação Começa no Coração a escolas, bibliotecas, universidades, instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e responsáveis políticos, promovendo o livro como um instrumento de reflexão sobre cidadania, caráter e responsabilidade.

A ambição de Kemilson D’Almeida é que a mensagem da obra ultrapasse as fronteiras de São Tomé e Príncipe e alcance leitores em toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de diálogo, integridade, respeito e compromisso com o bem comum.

Breve resumo da obra

A Nação Começa no Coração – Reconstruindo o que o ódio, a divisão e a falta de caráter destruíram é uma obra de reflexão que convida o leitor a olhar para além dos problemas visíveis da sociedade e a questionar a verdadeira origem da crise que afeta a nação.



Ao longo de oito capítulos, Kemilson D’Almeida defende que a transformação de um país não depende apenas de novas leis, novos governos ou melhores políticas públicas. Antes de qualquer mudança coletiva, é necessária uma mudança individual. Uma nação só pode ser reconstruída quando os seus cidadãos cultivam valores como o caráter, a honestidade, o respeito, a responsabilidade, a verdade e o amor ao próximo.



Inspirado pelas tensões observadas durante um período eleitoral em São Tomé e Príncipe, o autor analisa temas como a polarização política, a degradação do caráter, o poder das palavras, a responsabilidade individual e a importância da transformação interior. Sem favorecer qualquer partido ou ideologia, a obra apresenta uma mensagem dirigida a todos os cidadãos, independentemente das suas convicções políticas, sociais ou religiosas.



Mais do que identificar problemas, o livro propõe um caminho para a reconstrução da confiança, da convivência e da esperança, mostrando que o futuro de uma nação começa nas escolhas diárias de cada pessoa.



A Nação Começa no Coração é um convite à reflexão e à ação, lembrando que nenhuma sociedade se torna melhor sem que primeiro o ser humano decida tornar-se melhor. O destino de uma nação começa a ser escrito no coração de cada cidadão.

Sobre o autor

Kemilson D’Almeida é jornalista da RSTP – Rádio Somos Todos Primos, escritor, poeta e palestrante em início de carreira. Atualmente reside em Portugal e exerce, desde 2021, as funções de Diretor de Comunicação da Associação dos Jovens Escritores Santomenses (AJES).

Colaborou também com a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe como jornalista, locutor e comentador desportivo.

Em 2026, criou o Projeto DESPERTAR, uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento humano e espiritual, através da promoção de palestras, conferências, encontros com jovens e outras ações de formação e reflexão. Acredita que a verdadeira transformação de uma sociedade começa no caráter de cada pessoa.

Ficha Técnica

Título: A Nação Começa no Coração – Reconstruindo o que o ódio, a divisão e a falta de caráter destruíram

Autor: Kemilson D’Almeida

Categoria: Ensaio | Sociedade e Cidadania

Formato: Livro impresso

Disponível em: Amazon

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Kemilson D’Almeida

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