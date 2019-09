China cria prémio para estimular os alunos de todas as escolas de STP

Para estimular a dedicação ao estudo, a República Popular da China, decidiu criar um prémio para os 3 melhores alunos de todas as escolas de São Tomé e Príncipe.

No acto de abertura do novo ano lectivo na escola de Desejada, o embaixador da China em São Tomé e Príncipe, anunciou o lançamento do prémio “Amizade China – São Tomé e Príncipe”.

Segundo Wang Wei, o prémio se enquadra nos esforços da China com vista ao reforço da educação de qualidade em São Tomé e Príncipe. «Queremos premiar os melhores alunos da 4ª,6ª e 9ª classes de cada escola do país, e os primeiros três melhores alunos a nível nacional. Queremos também premiar os três melhores alunos da décima e décima primeira classes de cada escola», afirmou o embaixador.

Acompanhado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e pela Ministra da Educação Julieta Izidro, o diplomata chinês fez a entrega dos primeiros prémios aos melhores alunos da escola básica de Desejada, no ano lectivo 2018-2019.

«Entre os prémios há bicicletas, materiais escolares, mochilas, tecidos para uniformes escolares, um certo abono, e tablets», detalhou.

O embaixador prometeu fazer a entrega dos prémios em todos os distritos de São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe.

Segundo Wang Wei, mais de 200 alunos serão beneficiários dos prémios, que visam estimular a dedicação ao estudo no meio escolar em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga