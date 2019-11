Uma nova história é escrita como o evangelho é espalhado através da cerimonia de formatura bem-sucedida 100.000 de Shincheonji

Um evento sem precedentes deste mundo – Aumento de 100.000 membros da congregação em um ano. Nascido novamente como uma congregação em nível de conhecimento de um pastor através do estudo bíblico de 6 meses. “Aumento geométrico, não o poder dos homens, mas Deus”

“100.000 pessoas foram evangelizadas e estudaram o curso de estudo bíblico e tudo isso aconteceu dentro de 10 meses. Este não é o poder dos homens, mas Deus. Isso só é possível porque Deus está junto”

Shincheonji, Igreja de Jesus, O templo do Tabernáculo do Testemunho (Presidente Man-Hee Lee, Shincheonji, Igreja de Jesus como abaixo) sediou a bem sucedida “Cerimônia de Formatura 100.000” no dia 10, onde 100.000 pessoas foram oficialmente registradas como congregação membros e escreveu uma nova história na divulgação do evangelho.

O número total de graduados neste dia foi somado a 103.764. Notavelmente, a taxa de evangelismo desses graduados foi confirmada como 142%, o que indica o crescimento geométrico de Shincheonji, igreja de Jesus está à mão.

SCJ sediou a cerimônia de formatura de Zion Christian Mission Center Classe 110 neste dia. Cerimônia de formatura foi realizada simultaneamente em diferentes partes do mundo devido à restrição de espaço. As cidades metropolitanas, o centro de treinamento da Tribo Busan Andrew, o templo gwangju Peter Tribe e três outras cidades domésticas e 112 países ao redor do mundo, incluindo EUA, Europa, Ásia, África e Oceania, também participaram da cerimônia de formatura.

A cerimônia de formatura significa o registro oficial como os novos membros da igreja de Shincheonji, Igreja de Jesus depois de completar 6 meses de estudos bíblicos no Zion Christian Mission Center, que é uma instituição de educação bíblica gratuita dirigida por Shincheonji, Igreja de Jesus.

O Sr. Man-Hee Lee(na foto), presidente da Shincheonji, Igreja de Jesus, enfatizou na cerimônia de formatura que “No Livro do Apocalipse, os segredos do reino do céu que Deus tem que cumprir são registrados. Diz-se que a escritura não pode ser quebrada. Revelação que foi registrada há 2.000 anos deve ser totalmente cumprida como está escrito”.

Ele também disse: “Deve haver realidade física que apareceu de acordo com o Livro do Apocalipse. O propósito de Deus é criar o Reino de Deus colhendo os frutos amadurecidos da semente que foi semeada há 2.000 anos. Deus cria o novo reino de Deus e novas pessoas com aquelas pessoas que nascem com a semente de Deus hoje.”

Presidente Lee continuou afirmando: “O mundo que é criado no momento do Apocalipse é o mundo de Shincheonji. Há o novo céu e a nova terra registrados no Capítulo 21 do Apocalipse. Isso significa que uma geração falece e a nova geração vem.”

Presidente Lee enfatizou fortemente dizendo: “Uma vez que é a graça de Deus que você está se formando hoje, você deve agradecer a Deus e Jesus. Pois acreditamos em Deus, devemos ser a luz gloriosa como a família de Deus e seus filhos. Além disso, devemos entender a Bíblia perfeitamente. Isto é o que devemos fazer.”

Aaron Kim, como presidente representativo dos formandos, apresentou-se como um missionário que nasceu em uma família de três gerações de pastores que trabalham no Brasil. Ele disse que “a coisa mais decoração partido, enquanto eu estava estudando no Zion Christian Mission Center estava percebendo o fato de que “eu era o único que estava ensinando às pessoas a falsa verdade””

Ele nos perguntou: “Como posso lavar meus pecados me chamando de pastor de Deus, mas ainda assim semeando a semente do diabo?” e fortemente estressado “Agora estou me colocando totalmente no trabalho de evangelismo e colheita e retribuir a graça a Deus e Jesus que me entregou para sempre um de sempre.”

Suji Choi retransmitida em seu discurso “Eu era dedicado à minha igreja mais do que ninguém e testemunhou a realidade do mundo religioso que trabalha no Sistema de Radiodifusão Cristã. Eu assisti todos os vídeos feitos por Christian Broadcasting relacionados a Shincheonji, Igreja de Jesus e sabia que todos os rumores flutuando na internet. Ainda assim, a razão pela qual estou aqui hoje é “Shincheonji, Igreja de Jesus, O Templo do Tabernáculo do Testemunho” é o templo prometido de Deus e o único lugar onde a palavra da vida sai na segunda vinda de Jesus”.

Em relação a esta cerimônia de formatura, ter 100.000 membros da congregação em um ano é dito ser o evento mais sem precedentes, não só na República da Coreia, mas também em todo o mundo. É como se 10 igrejas com 10.000 membros tivessem sido estabelecidas dentro de um ano.

Especialmente, é significativo entender que Shincheonji, Igreja de Jesus só é possível entrar depois de terminar a educação de 6 meses e ter que passar no exame de formatura. Não só se tornar crentes passivos que simplesmente ouvem o sermão, mas ter 100.000 membros da congregação que podem pregar o evangelho a nível de um pastor indica que isso levará a um grande movimento dentro do mundo religioso cristão.

Shincheonji, Igreja de Jesus, Zion Christian Mission Center tem uma diretriz de graduação muito rigorosa como os alunos devem progredir em nível elementar, intermediário e avançado cobrindo de Gênesis ao Apocalipse e os graduados devem alcançar mais de 90% marca no exame que é feito após a conclusão de cada nível, a fim de pós-graduação.

Embora as igrejas tradicionais se concentrem principalmente nos ensinamentos morais ou na história, o ponto que Shincheonji, a Igreja de Jesus enfatiza, está na profecia e sua realização, concentrando-se em verificar as realidades físicas. Isso leva a uma perspectiva de que haverá mudanças no ponto de vista fundamental da vida de fé dentro do mundo religioso cristão.

Uma pessoa de Shincheonji, Igreja de Jesus comentou: “Ter 100.000 graduados em todo o mundo de uma só vez é o evento mais sem precedentes do mundo. Além disso, há cerca de 200.000 que estão em seus estudos atualmente e com esta tendência, o número de Shincheonji, Igreja de Jesus excederá 1 milhão de membros dentro de 3 anos.”

Ele continuou a dizer que “100.000 pessoas foram evangelizadas, estudaram a Bíblia e se formaram em 10 meses. Este não é o poder dos homens, mas Deus. Só é possível que Deus esteja juntos” Ele também enfatizou que “De acordo com a promessa da Bíblia, as ondas de mudanças no mundo religioso já começaram e só se moverão mais rapidamente no tempo”

Fonte : Igreja cristã para Paz Mundial – “Shincheonji” na Correia do SUL