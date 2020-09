CST diz que deixou de explorar o código 239 desde o ano 2013

O conselho de administração da Companhia Santomense de Telecomunicações, regressou na segunda feira a sala de audiências da segunda comissão especializada da Assembleia Nacional, para dar explicações em torno da denúncia feita pelo jurista e advogado Hamilton Vaz.

Denúncia que aponta para a realização de um negócio prejudicial ao Estado santomense, na ordem de 5 milhões de dólares por mês, resultante da gestão pela CST do código 239, propriedade de São Tomé e Príncipe.

Jorge Frazão(NA FOTO), administrador delegado da CST, acompanhado por outros dois membros do conselho de administração da empresa, nomeadamente o Coronel Victor Monteiro e o embaixador /historiador Carlos Neves, deu garantias a segunda comissão especializada da Assembleia Nacional, de que a CST deixou de explorar o indicativo nacional 239, desde o ano 2013.

Também num comunicado posto a circular a CST, dá a mesma explicação ao público. O Téla Nón coloca a disposição do leitor o teor do comunicado da CST :

Abel Veiga

COMUNICADO DA CST

Tendo a CST tomado conhecimento, através dos meios de comunicação social, da petição submetida à Assembleia Nacional pelo Dr. Hamilton Vaz, e bem assim, do tratamento jornalístico que tem sido dado à mesma, vem, através do presente comunicado, reiterar que não tem actualmente qualquer envolvimento com a eventual exploração que possa existir da numeração +239, nem nunca estaria envolvida em qualquer negócio que pudesse lesar o Estado de São Tomé e Príncipe, aliás, um dos acionistas de referência da CST.