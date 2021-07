Atleta do Príncipe vence “Maratona São Tomé”

São Tomé e Príncipe acolheu manhã deste domingo a primeira edição da Maratona Solidária, com a vitória do Hernane Carvalho, da Região Autónoma do Príncipe, na principal categoria da prova, que também contemplou as modalidades de 21 e 10 km.

O Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, em parceria com a Fundação Filhos de São Tomé e Príncipe e a Federação Santomense de Atletismo organizou neste domingo, a primeira edição da “MARATONA SÃO TOMÉ, com partida na Cidade de Angolares e a meta no interior do Estádio Nacional 12 de Julho, na capital santomense.

Face à dureza da prova e do percurso, apenas uma dezena e meia de corredores apresentaram-se na linha da partida para cumprir os 42 km, que foi ganho com toda a classe pelo corredor da Região Autónoma do Príncipe, Hernane Carvalho, com o tempo de 3h18″32. Não houve a participação feminina nesta categoria, com mais de 50% dos corredores a concluírem o desafio a passos.

Na modalidade de 21 km, a vitória sorriu para o suspeito de costume, Esmael Carvalho (1h21″21) e em feminino para Nésia Andrade (h.54″00).

Por fim, na disciplina de 10km, a proeza esteve do lado do super sônico, Kinderley Sabí (36 m’) e da surpreendente Admizia Dias (43″54).

A corrida que envolveu mais de 150 atletas, nacionais e estrangeiros, foi acompanhada de perto pelo titular da pasta do desporto, Vinício Pina, que enalteceu a ideia e a filosofia da prova, apelando o maior engajamento das empresas nos eventos desta magnitude para o país.

A prova regressa em 2022 com mais pompa e circunstância, frisou a presidente da federação da modalidade, Eurídice Semedo, que também alinhou na prova de 10 km, ficando a um lugar do pódio.

Martins dos Santos