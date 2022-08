Coronel do exército João Pedro Cravid é o novo chefe da casa militar do PR

O novo Chefe da Casa Militar do Presidente da República tomou posse numa cerimónia que decorreu na quinta feira no Palácio do Povo, e na presença do Chefe de Estado maior das Forças armadas o brigadeiro, Olinto Paquete.

O Coronel João Pedro Cravid, exerceu a função de Juiz do Supremo Tribunal Militar. João Pedro Cravid conhece bem os cantos do Palácio do Povo, onde trabalhou durante 10 anos, como ajudante de campo do ex-Presidente da República Miguel Trovoada.

Ocupa agora o cargo que foi deixado pelo Capitão de Mar e Guerra Armindo Silva, recentemente nomeado e investido pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus como vice-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

Abel Veiga