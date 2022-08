Anúncio de Vagas – Posições de Curto Prazo (2 meses)

A OIM, atuando como fornecedor de serviços para a Comissão Europeia, procura recrutar um certo número de pessoal local para funções-chave de apoio à Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE UE) em S. Tomé e Príncipe. Todos os cargos são de curta duração (cerca de 2 meses) com sede em S. Tomé e oferecem aos candidatos aprovados a oportunidade de ganharem uma valiosa experiência de trabalho para uma Organização Internacional. Todos os candidatos, devem ser não

partidários, devem ter vontade e flexibilidade para trabalhar num ambiente com uma carga de trabalho intensiva, ter um excelente domínio da língua portuguesa e o conhecimento da língua inglesa e francesa será uma mais-valia, ter boas capacidades analíticas e de redação e estar familiarizados com MS Windows, Word, Excel e Outlook.

Prazo para apresentação das candidaturas prorrogado para 24 de Agosto.

Para mais detalhes consulte o documento seguinte –