Atingir a Fome Zero em África está ao nosso alcance, dizem os líderes mundiais da Agricultura em Roma, nas vésperas da Cimeira Africana da Alimentação de 2023, em DacarRoma, 9 de dezembro de 2022 –

A erradicação da fome em África até 2030 é possível, afirmaram os líderes agrícolas mundiais em Roma. Reunidos antes da Cimeira Africana da Alimentação (Dakar 2), a ser organizada pelo Presidente Macky Sall em Dacar, no Senegal, de 25 a 27 de janeiro de 2023, o líder do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, a liderança do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (IFAD) e a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) disseram que o objetivo era alcançável.A cimeira de alto nível, intitulada “Libertar o Potencial Alimentar de África”, convocada pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo Fundo de Investigação Agrícola, atrairá Chefes de Estado africanos, Ministros das Finanças e Ministros da Agricultura, e vários parceiros de desenvolvimento globais.

O objetivo da conferência Dakar 2 é mobilizar apoio político para a transformação estrutural da agricultura em África, na sequência do interesse mundial renovado pela agricultura, e das consequências da guerra da Rússia na Ucrânia, bem como do seu impacto na produção e exportação de alimentos.Adesina afirmou: “É indesculpável que um continente com 65% das terras mais aráveis do mundo e recursos hídricos abundantes ainda sofra de insegurança alimentar.

O presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (à esquerda), e o presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura (IFAD), Alvaro Lario

A cimeira é um esforço global crítico para ajudar África, de forma sistemática e pró-ativa, a alcançar a Fome Zero”.O líder do Banco afirmou ainda: “Temos as tecnologias, plataformas e recursos para alterar o status quo, energizando o setor privado, aumentando a produção de alimentos para milhões de agricultores africanos, desbloqueando financiamentos para agricultores e PME agrícolas, e transformando as cadeias de valor agrícola e alimentar”.

Ao felicitar o Banco Africano de Desenvolvimento pela sua histórica e maior reconstituição de recursos do ADF16 de sempre, Alvaro Lario, Presidente do IFAD, reconheceu a liderança do Banco e a parceria de décadas entre a instituição e o Banco.O Banco Africano de Desenvolvimento e o IFAD são responsáveis por 55% de toda a assistência de desenvolvimento à agricultura em África. Como organizadores da Cimeira Africana da Alimentação em 2023, o Banco e o IFAD trabalharão em quadros políticos e em Compactos de Entrega de Alimentos e Agricultura.

De acordo com os organizadores, os Compactos baseados no desempenho com governos africanos, parceiros de desenvolvimento, e o setor privado, que cumprem objetivos claros de autossuficiência alimentar, estarão no centro da Cimeira Africana da Alimentação de Dacar 2.Qu Dongyu, o Diretor geral da FAO, disse que as parcerias a longo prazo, e os recursos conjuntos com o Banco Africano de Desenvolvimento, ajudarão a alavancar e catalisar projetos agrícolas em todo o continente.”Devemos trabalhar em conjunto em toda a cadeia de valor agrícola da produção, processamento e comercialização de alimentos e de uma forma complementar, pragmática e orientada para os resultados; garantir a segurança alimentar é o derradeiro objetivo”, disse.

Colaborações recentes entre a FAO e o Banco Africano de Desenvolvimento incluem a identificação e preparação de projetos na Tanzânia e Guiné Equatorial, e o desenvolvimento técnico de programas de economia azul em Cabo Verde, Costa do Marfim, e Marrocos; formação agrícola inteligente em matéria de clima, e diálogos multilaterais sobre as iniciativas Do Deserto à Energia (‘Desert to Power’) e Grande Muralha Verde (‘Great Green Wall’) do Banco.A Cimeira Africana da Alimentação de janeiro de 2023 (Dakar 2), também se centrará na ampliação do acesso a tecnologias e financiamento para PME agrícolas e pequenos agricultores, no aumento da produtividade, e no desenvolvimento de sementes, armazenamento, eletricidade, logística de transporte e infraestruturas.

FONTE : BAD