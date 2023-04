STP presente no 7º festival da Juventude China-África

O jurista são-tomense Carlos Barros Tiny, foi o jovem seleccionado pelo Governo Chinês, através da sua representação diplomática acredita em São Tomé para estar presente no 7º festival da juventude China-África.

O evento que decorre em Beijing de 16 à 23 de abril, conta com a presença de jovens de todos os países africanos. Dias antes de deixar o país, Carlos Barros Tiny, reuniu-se com a Embaixadora da China em São Tomé.

Para além do momento para a reflexão de vários temas, os jovens da China e de África terão oportunidade de visitar vários locais históricos da República Popular.

Carlos Barros Tiny para além de jurista, é jornalista embora ausente nos últimos tempos da redacção. É também autor do livro com o título “Pontos de Vista” e tem feito um trabalho visível virado para a temática de cidadania para o desenvolvimento na medida em que promove com frequência espaços de conversas com e para os jovens.

