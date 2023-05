Descanso Eterno em Santana

João Seria foi sepultado na tarde de domingo no cemitério da cidade de Santana, capital do distrito de Cantagalo.

Antes do funeral, o corpo em câmara ardente foi velado no salão do Palácio dos Congressos, sede da Assembleia Nacional.

O Presidente da República Carlos Vila Nova, prestou homenagem ao músico que fica na história da cultura de São Tomé e Príncipe.

«João Seria marcou-nos a todos. Era um humanista. Nunca ouvi ao longo da carreira de João Seria que tivesse tido alguma querela, sempre foi um grande humanista. João Seria sempre foi pela paz», afirmou Carlos Vila Nova.

Celmira Sacramento, Presidente da Assembleia Nacional também marcou presença no velório de descreveu João Seria como o ícone da música de São Tomé e Príncipe. «Estamos tristes», declarou a Presidente da Assembleia Nacional.

A Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos Ilza Amado Vaz representou o governo. «É um momento de pesar, e que a memória do General João Seria seja preservada para sempre», precisou a ministra.

Com honra militar, o corpo seguiu para o descanso eterno no cemitério da cidade de Santana. Vários artistas musicais animaram a cerimónia fúnebre, através da exibição das músicas que deram sucesso a João Seria ao longo dos 50 anos de carreira.

O corpo regressou a sua origem, terra, pó. Mas, a voz de João Seria continua viva através das melodias musicais que criou ao longo dos anos. Um legado da identidade cultural de São Tomé e Príncipe, que certamente vai inspirar as futuras gerações de músicos do país.

Abel Veiga