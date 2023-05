China entrega mais medicamentos e equipamentos hospitalares a STP

Foi no armazém do sistema nacional de saúde em São Gabriel, arredores da capital-São Tomé, onde a representação diplomática da República Popular da China entregou medicamentos básicos, equipamentos médicos e cirúrgicos ao Director Geral do Hospital Central Ayres de Menezes.

«Não é a primeira vez», recordou a embaixadora da China. Xu Yingzhen explicou que o acto desta terça-feira tem um significado muito especial. «Por ser o sexagésimo aniversário do envio da equipa médica chinesa em África», pontuou a diplomata chinesa.

No relato da história da missão médica chinesa no continente africano, Xu Yingzhen disse que alguns médicos chineses perderam a vida em África, e destacou um médico chinês que pereceu aqui em São Tomé.

«Mostraram o espírito de amor sem fronteiras. Os membros da equipa médica introduziram tecnologia, formaram pessoal, e forneceram materiais. Tenho toda certeza de que este espírito continuará a ser transmitido nas próximas décadas, e se tornará um forte laço de amizade entre a China e África», concluiu.

O Director Geral do Hospital Central Ayres de Menezes, em representação do ministro da saúde agradeceu o apoio da China, ainda mais quando reconheceu que o país enfrenta uma carência de medicamentos. «A China tem nos dado suporte tanto a nível de recursos humanos, como em medicamentos, que atendem significativamente as nossas carências», declarou o Director Geral do Hospital Central.

China já envio para São Tomé e Príncipe 18 missões médicas. A entrega de medicamentos e equipamentos hospitalares, tornou-se rotineira nos últimos anos, com destaque para o período de auge da Covid-19.

Abel Veiga