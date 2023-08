Estradas da capital estão a ser reabilitadas com financiamento de Angola

Foi com apoio financeiro de Angola, que o Governo de São Tomé e Príncipe está a tapar os buracos e a reabilitar alguns troços de estradas da cidade da capital São Tomé.

Garantia dada pelo ministro das infra-estruturas, Adelino Cardoso. Os buracos que sacudiam as viaturas e provocavam acidentes de viação estão a desaparecer na estrada que liga o aeroporto internacional de São Tomé ao Palácio dos Congressos, ou seja, na estrada que contorna a marginal 12 de Julho.

As obras com financiamento angolano, já permitiram também tapar os buracos das vias que ligam as ruas da cidade à capital. Por exemplo, a circulação na estrada que liga o bairro de Santo António ao bairro Quilombo deixou de ser um martírio.

O financiamento de Angola e as obras em curso estão enquadrados no apoio a realização da XIV cimeira dos Chefes de Estados da CPLP, no dia 27 de Agosto em São Tomé.

«Tivemos apoio de países amigos que nos apoiaram financeiramente para a realização dessas obras. Angola é um dos países que nos apoiou na reabilitação dessas infra-estruturas», afirmou o ministro das infra-estruturas.

Mudança de cenário nas estradas da capital, para dar boas vindas às delegações internacionais que vão participar na cimeira e não só. «Para acolher os chefes de Estados e de governos e as pessoas que visitam o país, que sintam que a cidade é limpa e calma», acrescentou Adelino Cardoso.

O governo de São Tomé e Príncipe ainda não tem luz verde da comunidade internacional para receber financiamentos que deverão ser aplicados na execução do Orçamento Geral do Estado para 2023, principalmente no capítulo das infra-estruturas.

O sector das infra-estruturas absorve a maioria das verbas inscritas no programa de investimento público, mas até agora sem execução prática.

Tudo porque ainda não há acordo entre o governo e o FMI para facilidade de crédito alargado. «Temos ainda a discussão em mesa com o FMI e acreditamos que brevemente serão ultrapassadas as barreiras e nos próximos meses teremos disponibilidade para financiar os projectos», pontuou o ministro Adelino Cardoso.

Abel Veiga