INE prepara o recenseamento geral da população e da habitação para 2024

O Instituto Nacional de Estatísticas anunciou que começou os trabalhos técnicos para a preparação do recenseamento geral da população e da habitação.

A logística já está a ser montada, e a sensibilização da comunicação social é uma das primeiras acções.

Reunido com os responsáveis dos órgãos de comunicação social do país, a direcção do INE informou que o Banco Mundial é o principal parceiro no financiamento das operações.

Gueitt d´Almeida, Presidente do INE, disse que já estão assegurados 3 milhões de euros para a realização do recenseamento.

O recenseamento geral da população é realizado de 10 em 10 anos. O último deveria ser realizado no ano 2022. Segundo o INE a pandemia da COVID-19 impediu. Agora pode acontecer no segundo semestre de 2024.

«Se tudo correr bem porque estamos na fase de contratação dos consultores e infelizmente ainda estamos atrasados neste processo de contratação e pode haver mais alguns atrasos», alertou o presidente do instituto nacional de estatística.

Cerca de 600 pessoas estarão envolvidas na realização dos trabalhos do recenseamento geral da população. Entre muitos dados sociais que podem ser apurados, o recenseamento da população poderá pôr luz sobre o número exacto de pessoas que residem no território santomense, após a eclosão no último ano da emigração massiva.

Na troca de ideias com a comunicação social, o Presidente do INE disse que a instituição que é a única autoridade nacional em termos de produção de dados estatísticos, não tem elementos que possam elucidar o número exacto de santomenses que emigraram no último ano.

Segundo Gueitt d´Almeida foi solicitado aos Serviços de Migração e Fronteiras os dados relacionados com a saída dos santomenses para o exterior do país, mas até a semana passada tais dados não tinham sido concedidos a autoridade estatística nacional.

O Presidente do INE, destacou o próximo recenseamento geral da população e da habitação como elemento fundamental para esclarecer a situação.

«O recenseamento vem no sentido de confrontar os dados para sabermos efectivamente quanto é que nós somos. Porque até agora não sabemos quanto é que somos. O recenseamento vai nos dar esse resultado», frisou.

Os resultados do recenseamento da população realizado no ano 2012, e divulgados em setembro do ano 2013 indicavam que São Tomé e Príncipe tinha 187.356 habitantes.

A direção do INE garante que os dados pessoais que serão recolhidos durante o censo da população em 2024, serão protegidos por lei.

Abel Veiga