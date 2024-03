Classe docente anuncia acção de RUA para a próxima terça-feira

Depois de três semanas sem aulas, os alunos dizem-se prejudicados. A associação dos estudantes da maior escola secundária do país, o liceu nacional, foi ao encontro do primeiro-ministro.

«Queremos que a intersindical e o governo resolvam o problema porque os prejudicados são os alunos, principalmente aqueles que têm o exame no final do ano» – disse Sokheyna Santiago, presidente da associação dos alunos do Liceu Nacional.

Longe do entendimento com o governo, a intersindical anunciou para a próxima terça-feira uma manifestação pacífica pelas ruas da cidade de S. Tomé e de Santo António na ilha do Príncipe.

«Não podemos estar num país em que se oferece para uns mais e oferece para os outros menos. O sector da educação, infelizmente, é penalizado e nós queremos dizer ao governo que chegou a nossa vez» – disse Adilson Boa Esperança.

A intersindical contraria as recentes declarações do primeiro-ministro de que há motivações políticas por detrás das reivindicações da classe docente.

«É uma greve convocada com 100 por cento de adesão. Isto significa dizer que todos os professores e educadores de S. Tomé e Príncipe querem que as coisas mudem, a partir de agora, e não há nenhuma motivação político-partidária. O que há sim é a vontade de ver a situação dos professores completamente resolvida» – disse o porta-voz da intersindical.

Segundo Adilson Boa Esperança as propostas apresentadas pelo governo não convencem a classe.

«A diferença do rendimento salarial para a pré-escolar é apenas de 500 dobras, para o ensino básico de 1300 dobras e para o ensino secundário de apenas 500 dobras. Nessas propostas apresentadas, infelizmente, não constam os descontos, nomeadamente, os 4 por cento do fundo social, 6 por cento da segurança social e o próprio IRS».

A intersindical diz que até agora o governo não avançou com qualquer contraproposta em relação ao principal ponto de reivindicação que é o aumento do salário base.

José Bouças