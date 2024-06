Dia do Cinema Brasileiro

No dia 19 de junho, comemoramos o Dia Nacional do Cinema Brasileiro, uma data especial que celebra a rica e diversificada história do cinema no Brasil.

Em honra a esta ocasião, o Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidá-lo para a próxima sessão do Cine Brasil, que acontecerá no dia 21 de junho (sexta-feira) às 18h. Neste evento, será exibido “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, um dos filmes mais emblemáticos da cinematografia brasileira, dirigido por Glauber Rocha.

Lançado em 1964, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” é considerado a obra-prima de Glauber Rocha, um dos cineastas mais influentes da história do Brasil. O filme recebeu o prêmio do Festival de Cinema Livre em Porretta, Itália, e foi indicado à Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1964. Além disso, foi a escolha brasileira para o Oscar de Melhor Filme Internacional de 1965.

Na nossa sessão, contaremos com a participação gravada do Prof. Dr. Jair Tadeu Fonseca, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele gentilmente gravou um vídeo especial para esta celebração, onde apresentará o filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol”.

Sinopse: Manuel, um cangaceiro, e sua esposa Rosa são forçados a viajar pelo sertão após ele matar seu patrão. Em sua jornada, encontram um Deus negro, um diabo loiro e um homem temível.

Esperamos contar com a sua presença! A entrada é gratuita!