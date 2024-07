“Tempos de Paz” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, agendada para o dia 19 de julho (sexta-feira), às 18h.

Nesta sessão será exibido o filme “Tempos de Paz”, uma obra-prima do cinema brasileiro dirigida por Daniel Filho, com roteiro de Bosco Brasil baseado em sua peça teatral “Novas Diretrizes em Tempos de Paz”.

Este filme já ganhou o prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro e outros.

A entrada é gratuita!

Sinopse: A história se passa em 1945, quando o ator polonês Clausewitz, fugitivo do regime nazista, viaja ao Brasil buscando uma nova vida longe das lembranças da Segunda Guerra Mundial. Mas no desembarque o homem é barrado por Segismundo, interrogador alfandegário e ex-torturador do Estado Novo, que desconfia que o polonês seja nazista. Assim os dois fazem um trato no qual Clausewitz precisa fazer com que Segismundo chore com suas memórias da guerra ou então terá de deixar o país.