AFAP – Solicitação de propostas para realização de 4 obras

No quadro do projecto WACA, financiado pelo Banco Mundial, a AFAP- Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, anuncia a utilização de parte do financiamento do Banco Mundial, para executar obras de ordenamento urbanístico e de protecção costeira em 3 comunidades de São Tomé e Príncipe.

Primeira solicitação de propostas envolve 2 obras em 2 comunidades costeiras, clique para saber tudo – Solicitação de Proposta_33_STP_COMP3_W_WACA_2020

Segunda solicitação de propostas envolve 2 obras na comunidade costeira de Santa Catarina, região norte da ilha de São Tomé. Para mais detalhes clique sobre o documento – Aviso_32_STP_COMP3_W_WACA_2020–