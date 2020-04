PEPI e PEREQT – Projeto de Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos

PEPI – Plano de Envolvimento das Partes Interessadas , documento Ambiental e Social conforme as exigências do Novo Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (ESF) do projeto PEREQT – Projeto de Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos.

O documento em causa é PEPI – Plano de Envolvimento das Partes Interessadas , documento Ambiental e Social conforme as exigências do Novo Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (ESF) do projeto PEREQT – Projeto de Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos.

O projecto tem como objectivo colmatar as fragilidades existentes no sistema educativo do país, apoiando actividades em todo o sistema, para enfrentar os maus resultados da aprendizagem a todos os níveis e as elevadas taxas de repetição. Para além disso, o projecto pretende apoiar um ambiente educativo mais propício ao empoderamento das meninas.

O projecto será implementado ao nível nacional, regional e distrital, nas áreas urbanas, rurais e piscatórias. As principais partes interessadas do projecto incluem: i) o Ministério da Educação e do Ensino Superior e Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente; ii) as Administrações Escolares a nível nacional, regional e local; iii) os Professores e Directores das escolas como colectivo e como indivíduos; pais como colectivo e indivíduos; alunos como colectivo e indivíduos; iv) sociedade civil, incluindo organizações locais (não-governamentais) que trabalham na mesma área temática do projecto e grupos vulneráveis; e v) doadores internacionais.

O projecto PEREQT está em preparação e espera-se que seja aprovado pelo Banco Mundial a 31 de Julho de 2020. Portanto, espera-se que o projecto seja implementado durante um período de 6 anos (2020 a 2026). Para garantir uma abordagem participativa, inclusiva e culturalmente apropriada, durante o ciclo de vida do projecto, o Governo de STP preparou um Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI, este rascunho), de acordo com os requisitos da Norma Ambiental e Social 10 (NAS10) “Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações” do novo Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco Mundial. Este documento (o PEPI), será divulgado antes da avaliação e pretende assegurar que as opiniões, preocupações e interesses de todas as partes interessadas, são levadas em consideração durante a implementação do projecto.

É importante que todas as partes interessadas e afectadas, estejam continuamente envolvidas na tomada de decisões relacionadas com as actividades do projecto. Assim, o projecto deverá garantir que os requisitos contidos neste instrumento sejam rigorosamente seguidos, garantindo o envolvimento das partes interessadas.

Veja o Estudo na íntegra – Approved Stakeholder Engagement Plan (SEP) for disclosure