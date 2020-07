Com financiamento do Banco Europeu de Investimentos, e no quadro do projecto de apoio ao sector eléctrico, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, solicita propostas de prestação de serviço para fornecimento e instalação de equipamentos na empresa de Água e Electricidade(EMAE).

Para ter todos os detalhes clique – Dossier BD_Meters_20200709_Procurment notice metering – 20200709