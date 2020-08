A OIT (Organização Internacional do Trabalho) em São Tomé e Príncipe, no quadro do projeto conjunto SNU MPTF em São Tomé e Príncipe, vem informar ao público em geral de que se encontra aberto um concurso para o recrutamento de um/a consultor/a para apoiar na implementação do projeto.

Para mais detalhes clique sobre os dois documentos seguintes :

1- ANÚNCIO PÚBLICO PARA CONTRATACÃO DE UM CONSULTOR

2 – STP_MPTF_ILO_TDR recrutement consultant