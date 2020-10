AFAP – contratação de um especialista em Aquisições

O Governo de São Tomé e Príncipe (GoSTP) recebeu financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para os custos de implementação do programa de transição energética e apoio institucional e pretende aplicar parte do montante acordado para esta subvenção a pagamentos ao abrigo do contrato para os serviços de um especialista em aquisições que será integrado na equipa de

gestão do projecto como consultor individual.

Para conhecer os detalhes do concurso público clique – stp_-_etis_EOI_procurement_specialist