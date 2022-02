5ª Rendição do comando no NRP Zaire

Decorreu no porto de São Tomé, República Democrática de São Tomé e Príncipe (STP), no dia 8 de fevereiro, a cerimónia de entrega de comando do navio patrulha NRP Zaire. O Primeiro-tenente João Paulo Vinagre Pedro Janicas assumiu o comando do navio, rendendo o Primeiro-tenente Tiago Miguel Vieira naquele cargo.

A ação de comando do Primeiro-tenente Miguel Vieira foi elogiada por diversas entidades portuguesas e santomenses, tendo o comandante cessante agradecido todo o apoio sentido, enaltecendo ainda o esforço e dedicação da guarnição na manutenção da operacionalidade do navio, através da manutenção e conservação da plataforma, garantindo assim a prossecução dos objetivos da missão.

O comandante empossado, Primeiro-tenente Pedro Janicas((na foto à esquerda), agradeceu a confiança em si depositada, como comandante do NRP Zaire, a operar em São Tomé e Príncipe desde janeiro de 2018 numa missão de elevada relevância para ambos os países, através de uma cooperação estreita entre a Marinha portuguesa e a Guarda Costeira santomense.

A cerimónia foi presidida pelo 2.º Comandante Naval, Contra-almirante Pedro Proença Mendes, tendo contado com a presença de altas entidades civis e militares portuguesas e santomenses, representantes do Corpo Diplomático acreditado em STP, de onde se destaca a presença do Ministro da Defesa Nacional de STP, Doutor Jorge Amado, e do Embaixador de Portugal em São Tomé, Dr. Rui Carmo..

O Contra-almirante Pedro Proença Mendes agradeceu a presença e o apoio das entidades presentes no evento, realçando o carácter inovador deste projeto de cooperação, singular na comunidade naval internacional, em que o NRP Zaire é guarnecido por militares portugueses e santomenses, que têm cumprido de forma eficiente e eficaz a missão de segurança marítima e, complementarmente, de capacitação da Guarda Costeira de STP.

Terminou enaltecendo o grande esforço não só da guarnição, como das respetivas famílias, que suportam as suas ausências no mar.

Esta cerimónia marca a quinta rendição de Comando do NRP Zaire desde que se encontra a operar em STP, numa missão que decorre de forma ininterrupta desde janeiro de 2018.

Nesta missão, o NRP Zaire conta já com mais de 3902 horas de navegação, tendo percorrido cerca de 33119 milhas náuticas. No mar, realizou até à presente data 18 ações de busca e salvamento, 30 ações de fiscalização conjunta em alto mar e 14 ações de segurança marítima no âmbito do combate à pirataria.

O NRP Zaire prossegue a sua missão de apoio à fiscalização conjunta dos espaços marítimos e de capacitação marítima da Guarda Costeira de STP, sendo um exemplo em matéria de cooperação bilateral entre estes dois países lusófonos, contribuindo indubitavelmente, através de um esforço conjunto, para a segurança marítima das águas santomenses em particular, e um importante contributo de Portugal para a segurança marítima do Golfo da Guiné, em geral.

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em STP