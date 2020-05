A Solidariedade em Tempos de Emergência

Estamos a viver tempos difíceis, decorrentes dos constrangimentos provocados pela pandemia do COVID-19 e, neste âmbito, enquanto comunidade, devemos agir, individual e coletivamente, de acordo com as exigências deste mesmo tempo, contribuindo, com maior ou menor empenho solidário, para minimizar o impacto da referida pandemia nas nossas vidas.

Mas, esta solidariedade não pode ser, nalguns casos, sinónimo de egoísmo, de oportunismo, de falta de ética e desumanidade.

Acabei de receber, através de alguns amigos, algumas imagens que algumas organizações da sociedade civil com alguns políticos à mistura, andaram a fazer, um pouco por todo o país, tendo, aparentemente, como motivação intrínseca, aquilo que consideraram ser uma campanha de “distribuição de cabazes aos nossos pobres”.

Fiquei perturbado com as referidas imagens por três razões que tentarei descrever abaixo.

Em primeiro lugar, não se compreende que interesses terá uma organização da sociedade civil que, segundo as palavras dos seus representantes, aparentemente, querem contribuir com a sua ajuda, através da “distribuição de cabazes”, para mitigar os problemas de pobreza no país, decorrente da pandemia do COVID-19 e, simultaneamente, utilizam tal expediente solidário, para fotografar ou filmar estas mesmas pessoas, nalguns casos em situação de grande vulnerabilidade física, económica e social, no ato de realização da referida ajuda.

Para quê? Qual é a finalidade de quererem ajudar os mais pobres e, ao mesmo tempo, aproveitarem este expediente para fotografar ou filmar estas mesmas pessoas, como se tratasse de um processo de troca ou de mercantilização desta mesma pobreza para, posteriormente, tirarem algum proveito, político ou de outra natureza, com a mesma?

Em segundo lugar, tal facto, poderá ter implicações de natureza jurídica ou criminal porque estas pessoas, ao fazerem o que estão a fazer, percorrendo todo os distritos e região autónoma do Príncipe, fotografando e filmando as pessoas da nossa terra, tendo como propósito, aparentemente, uma hipotética ajuda que estarão a dar aos mais pobres e vulneráveis da nossa sociedade, não têm nenhuma autorização desses mesmos pobres para fazerem o que andam a fazer e, posteriormente, multiplicarem, através das redes sociais, vários registos destas fotografias e vídeos, alguns dos quais retratando, de forma cruel e sem piedade, a realidade física, económica e social destas pessoas que, nalguns casos, não é nada saudável.

Os nossos pobres, que já estão numa situação de grande vulnerabilidade, decorrente desta pandemia, e não merecem isso! Que interesses terão estes supostos filantropos, com esta ação, em nome desta suposta ajuda aos mais pobres, ao condenarem-nos a tanta exposição nos fóruns de diversas redes sociais que, nalguns casos, as consequências negativas, decorrentes deste ato, são superiores à própria ajuda que fornecem?

Existem alguns direitos de personalidade, designadamente, relacionados com a privacidade ou recato, a imagem, a identidade pessoal, familiar e social, etc., que devem ser respeitados, independentemente das pessoas serem pobres ou ricas.

E, neste âmbito, as pessoas não podem ser expostas, quase que completamente desnudadas nos domínios da sua privacidade, identidade e imagem, só pelo facto de alguns senhores, políticos e “candidatos a políticos”, entenderem que uma suposta ajuda através da “distribuição de cabazes” aos referidos pobres é suficiente para fazerem o que entenderem neste domínio.

Isto diz muito da forma como, ainda, infelizmente, tratamos os nossos pobres. E o que me indigna é que algumas das pessoas que, aparentemente, estão na linha de frente desta suposta campanha, “distribuição de cabazes”, fazendo o que fazem fotografando e filmando os mais vulneráveis da nossa sociedade e colocando, posteriormente, estas imagens nos vários fóruns das redes sociais, segundo me informaram, são as mesmas que, nalguns contextos, batem com a mão no peito, entre juras, declarando que são os maiores defensores destes mesmos pobres e miseráveis da nossa sociedade. Haja paciência para tanta hipocrisia!

Em terceiro lugar, acho que estamos em presença de um problema moral. As pessoas não podem e não devem, sob pretexto de estarem a ajudar os mais pobres com uma suposta campanha de “distribuição de cabazes”, enganá-las deliberadamente, colocando os supostos beneficiados com esta mesma ajuda, numa situação de humilhação pública, constrangedora e intencional.

É isto que, consciente ou inconscientemente, fazem, quando realizam registos fotográficos e filmes das mesmas, sem autorização e, posteriormente, multiplicam a exposição das referidas imagens nos fóruns das redes sociais, revelando a condição social de pobreza destas mesmas pessoas, tornando-as conhecidas por um grande número de pessoas por todo o mundo.

Neste caso concreto, estamos em presença de um ato de assédio moral em que alguns privilegiados, gozando deste suposto estatuto de relação social assimétrica, de forma autoritária, sob o propósito de estarem a ajudar os pobres, coloca-os numa situação de vulnerabilidade muito maior do que a suposta ajuda que estão a oferecer, com tiques de desumanidade e contrários aos princípios de ética recomendáveis.

Estes supostos pobres nunca deram autorização a estes supostos filantropos para divulgarem, perante o mundo, através das redes sociais, aspetos importantes da sua história de vida familiar, social ou económica em troca desta suposta ajuda e tal só é feito porque, os tais pobres, de acordo com este estatuto de marginalidade, vulnerabilidade e fragilidade que estão sujeitos na nossa sociedade, são incapazes de defenderem os seus próprios direitos com liberdade e determinação.

Uma coisa é a comunicação social do país, tendo conhecimento de desenvolvimento de um programa, de âmbito estatal ou privado, de uma instituição benfeitora ou filantrópica, e comparecer na mesma fazendo, posteriormente, registos fotográficos específicos e discretos da sua realização, para complementar o conteúdo de uma notícia sobre tal facto, e, outra coisa, bem diferente, é a organização propositada e consciente de uma iniciativa deste âmbito por parte de agentes da sociedade civil, em conluio com alguns políticos, tendo como propósito o desenvolvimento de um projeto de ajuda aos mais pobres da nossa sociedade e, posteriormente, acabarem por fotografar e filmar os mesmos, sem qualquer autorização, e colocarem estes registos fotográficos nas redes sociais sem a devida autorização dos supostos beneficiados com a referida ajuda.

Isto é um crime e é algo condenável do ponto de vista ético e moral.

A diocese de S.Tomé e Príncipe, por exemplo, sob a coordenação do senhor Bispo Dom Manuel António, tem um projeto valioso, “Casa dos Pequeninos”, que presta um trabalho inestimável aos mais frágeis da nossa sociedade, e eu nunca vi o senhor Bispo a expor fotografias de dezenas de crianças que frequentam aquele espaço nos grupos ou fóruns das redes sociais, em prol da demonstração da bondade do seu projeto.

A conterrânea Dulce Gomes, desenvolve (não sei se o projeto em causa ainda continua) um extraordinário projeto de apoio aos “Meninos da Rua” que teve uma grande expressão e contributo na valorização de dezenas de jovens, contribuindo, com tal, para tirar alguns deles de um caminho com contornos complicados. Nunca a vi fotografar aqueles miúdos e colocar as fotografias em causa em grupos ou fóruns das redes sociais com objetivo de ganhar qualquer protagonismo pessoal.

A Congregação das Irmãs Servas da Sagrada Família, na ilha do Príncipe, desenvolve um extraordinário trabalho de apoio aos idosos naquela parcela do nosso território, que tem contribuído, de forma exemplar, para mitigação dos níveis de abandono e pobreza destas pessoas na nossa sociedade, e eu nunca vi as referidas irmãs a exporem fotografias de dezenas de idosos que frequentam aquele espaço nos grupos ou fóruns das redes sociais, em prol da demonstração da afirmação da importância do referido projeto.

Poderia continuar a dar muitos mais exemplos neste âmbito tendo como protagonistas outras instituições de caráter social da nossa terra.

Por tudo isso é que tenho dificuldades em compreender a decisão destes supostos filantropos com o desenvolvimento desta iniciativa, cuja génese só pode estar relacionada com propósitos de natureza político-partidária ou similar que, como eu referi anteriormente, será mais uma pedrada lançada na nossa democracia e, neste caso, comportará, no futuro, uma luta implacável pelo controlo e hegemonia de “grupos políticos” sobre os nossos pobres.

É, por isso, aliás, que nenhum “grupo político” nacional, apesar de vãs promessas, reiteradamente expressas, de mudança e desenvolvimento do país, está interessado, de facto, em acabar com a pobreza ou com os pobres na nossa terra, exatamente porque precisam dos pobres para continuarem alimentar os seus projetos pessoais e de grupo, fazendo o que fazem, abusando da fragilidade e vulnerabilidade destes, como este caso parece demonstrar.

Se as coisas evoluírem como estão a evoluir, teremos nos próximos tempos, como já se constata nalgumas situações, grupos rivais com interesses económicos e de outra natureza bem determinados, que lutarão entre si, taco a taco e zona a zona, pelo controlo da hegemonia sobre os nossos pobres, como se de uma mercadoria se tratasse, com o pretexto de que estão a falar ou defender uma causa político-partidária, usando, contudo, os golpes mais baixos e desumanos possíveis, nesta competição, perante o silêncio e cumplicidade de uma minoria mais enriquecida do país, do ponto de vista socioeconómico e cultural.

Aliás, segundo me dizem, já existe nas redes sociais uma grande competição, em forma de concurso, entre diferentes grupos, que, lutam, taco a taco, em multiplicação de registos de fotografias e vídeos, demonstrativos da ajuda que deram aos nossos pobres, com recurso, nalguns casos, a um formato que designam como “diretos” para demonstrarem a sua capacidade hegemónica e influência sobre os mais desfavorecidos da nossa sociedade, como de uma mercadoria se tratasse. É isto que designam como ajuda e solidariedade para com os pobres!

Os Homens são dotados de igual dignidade, e o respeito à pessoa humana deve prevalecer independentemente do grupo ou classe social a que a mesma pertence.

Não é este, definitivamente, o tipo de solidariedade que precisamos neste momento de emergência que, nalguns casos, comporta o egoísmo em detrimento do altruísmo.

Adelino Cardoso Cassandra