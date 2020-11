Vicissitudes da Governação na Guiné Bissau

Mau, mau! Na Guiné Bissau, havendo um PR e um PM, nomea-se um vice-PM que é também é ministro da presidência e coordenador da área económica, havendo um ministro da economia! Credo!

Qual pode ser o papel do PR face ao PM, vice-PM e coordenador da economia e o ministro da economia? Que função tem cada um?

Com alguma dignidade o.ministro da economia demitiu-se, por achar que o seu poder ficou esvaziado.

Sui generis ou “generis suis”, como disse um destacado politico nosso.

Mais um laboratório de ciência política, como o Professor Doutor Bacelar Gouveia já chamou o nosso país em relação aos PALOP’s (um pouco a brincar comparativamente).

Pode-se equacionar isso como um protótipo de presidencialismo atípico, não tanto atípico mas “exarcerbado” de caris africano.

Não dá para caracterizar isso de semipresidencialismo nem atípico. Pode-se chamar a isso um semipresidenciamo extra constitucional ou desconstitucionalizado.

Sabe-se que o presidencialismo americano é o típico, único e histórico no mundo, baseado numa Constituicao de há quase 250 anos . Foi dali que a América Latina se inspirou para instalar o sistema presidencial atípico. (Lembro das lições do meu amigo Dr. Odair BAIA, mestre em Direito, por ter relido recentemente o seu livro “Os Poderes do Presidente da República de STP” em que ele discorre sobre os grandes sistemas de governo com particular realce para o dos PALOP’s.

Uma de leitura obrigatória, sobretudo para os santomenses impõe-se. Pena é que as circunstâncias ainda não permitiram que já cá estivesse entre nós esse tão importante livro de de Direito de um santomense na diaspora – sempre meu abraço e agradecimento, mestre!).

Sou defensor de presidencialismo para o meu pais, mas “vai preso” quem ousar falar desse sistema guineense em público para STP.

(Não se apoquentem! É uma questão de ciência política – minhas reflexões!

Hilário Garrido – Juiz Conselheiro