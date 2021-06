Rejeição do Regulador AGER ao pedido da Operadora CST, para realização de testes 4G

Titulo: Rejeição do Regulador AGER ao pedido da Operadora CST, para realização de testes técnicos tecnologia 4G. – “Estar-se-á ou não perante uma situação de “Bloqueio, Estrangulamento, Proibição, Ignorância ou Gap Regulatório”?

A experiência de décadas passadas pelo autor nos sectores de telecomunicações e de regulação, associada aos direitos constitucionais de exercício da cidadania, consagrados na Constituição, conferem-lhe, alguma descontração para tecer considerações acerca das polémicas declarações proferidas pelo Conselho de Administração da AGER em relação a sua decisão de “Rejeição do pedido da operadora CST” para realização de testes técnicos para implementação da rede 4G.

O presente artigo, longe da pretensão de ser um oráculo para os dilemas da regulação de novas tecnlogias e da regulação em geral, tem em primeiro lugar, o objectivo de suscitar discussões e colher contribuições que clarifiquem as polémicas declarações do Regulador quanto a realização de testes técnicos para 4G e que podem criar para o sector um grande imbróglio.

Com efeito, na conferência de imprensa de 28 de Maio findo, o Conselho de Administração da AGER proferiu algumas declarações, tornando público o seu posicionamento em reacção ao comunicado da CST que reclamava a falta de retroação do Regulador ao seu pedido de autorização de 21 de Março, para realização de testes técnicos e que vem gerando atrasos na implementação do 4G. Na verdade, nas suas declarações, o Regulador sublinhou, cita-se: o “País não tem condições técnicas e económicas” para implementação do 4G.

Sobre o assunto em questão, salvo melhor opinião, a referida declaração foi infeliz, inoportuna e insustentável, deixando muitos perplexos e aterrorizados, principalmente porque a mesma, ao que se deixa antever, não foi patrocinada com qualquer estudo prévio de viabilidade técnica – económica ou outros expedientes necessários que para este tipo de situação exige-se, máxime, consultas e reuniões com o requerente, pelo menos, a ideia que se deixou transparecer. Exceto, que o Regulador tenha em mãos, qualquer estudo realizado que não seja de conhecimento público.

Assim sendo, podem surgir as seguintes indagações:

A que condições técnicas e económicas o regulador pretendeu referir-se?; Terá o Regulador realizado estudo prévio de viabilidade técnica e económica?; Terá o Regulador realizado expedientes junto da Operadora para apresentação de quaisquer documentos ou ainda informações que podiam ajudar a sustentar a sua polémica decisão?; Os especialistas das partes teriam se encontrado para discussões técnicas relevantes? Não se estará antes perante uma situação de Gap e imbróglio regulatórios?. Que entidade deve determinar as condições técnicas e económicas, Regulador ou Operadora?

A Operadora diz-se estar preparada, o que significa que elaborou estudo de viabilidade técnica – económica e tem condições financeiras para implementação do 4G. Aliás, a dimensão e a grandeza da Empresa, não lhe permite correr riscos, aventurando-se num projecto de negócio, sem antes analisar os impactos e benefícios sociais, económicos e ambientais que sejam determinantes para a requerida implementação.

A rede 3G foi lançada no País em Março de 2012, desempenhou o seu papel, teve o seu tempo e cumpriu os seus objectivos. A referida rede foi responsável por consolidar o acesso a navegação pela Internet através dos dispositivos móveis em todo o espaço nacional.

No entanto, o acentuado número de reclamações dos consumidores com relação a qualidade de serviços prestados, a procura cada vez maior de novos produtos e serviços, confirmam a sua saturação, e isto é um fato que se assiste constantemente. Aliás, o Regulador tinha-se apercebido da situação, quando em Dezembro de 2017, após visita às instalações da Operadora, fez chegar a redacção do Tela Non, uma “Nota de Imprensa” na qual apelidava de “Denúncia sobre as infracções graves na qualidade dos serviços prestados pela Campainha na sua rede móvel”.

Por conseguinte, para além de ser surpreendente, é incompreensível a decisão do Regulador, pois, uma vez denunciado as infracções graves, tomou conhecimento da situação de saturação da referida rede 3G, que deixara de oferecer os serviços com qualidade desejada, simplesmente vem convivendo com a situação, desde então, e quando o Operadora apresenta a proposta de solução para aprimoramento da mesma rede e qualidade de serviços prestados encontra obstáculos.

Recorda-se, que o Regulador para além de ser guardião, deve estar em linha de frente da “promoção e desenvolvimento de iniciativas de estímulo à inovação”. Postura diferente, significa estar contra a promoção e desenvolvimento tecnológico, e sob pena de ser considerado de inútil, pois não estaria prestando um bom serviço a nação e aos consumidores.

Levando em consideração que dos 54 países que formam o Continente africano, 51 já estão conetados a rede 4G, estando apenas de fora, 3 países, nomeadamente “São Tomé e Príncipe, República Centro Africana e Eritreia”, os dois últimos, obviamente devido a situação de guerra civil e fronteriça que os assola e que tem condicionado o seu desenvolvimento, não deixa de ser paradoxo, o caso de São Tomé e Príncipe, que se regista acentuado atraso, comparativamente aos demais, e quando em diversos foras internacionais da União Africana, da Comissão de União Africana, na UPAT e mesmo dos parceiros internacionais, têm-se multiplicado apelos para a harmonização das infraestruturas, da regulamentação, de expansão da banda larga internet com vista a integração da África e o impulsionamento da economia digital. Também, segundo a Global Mobile Suppliers Association (GSA), no final de Março de 2021, 18 países africanos, em 54, tinham ou estavam já a testar a tecnologia 5G, enquanto São Tomé e Príncipe continua-se prisioneira do 3G, não obstante, estar ultrapassada tecnologicamente.

Algumas vantagens ou benefícios que caracterizam as duas redes 3G e 4G:

Rede 3G

Taxas de transmissão: 144 kbps via satélites e áreas ao ar livre no ambiente rural; 384 kbps áreas ao ar livre no ambiente urbano; 2048 kbps curtas e médias distâncias e nas chamadas áreas “Hot spot”;

As tecnologias 3G permitem às operadoras da rede oferecerem a seus utilizadores uma ampla gama dos mais avançados serviços, enquanto não estiverem saturados, visto possuírem uma maior capacidade de rede comparativamente à 2G por causa de uma melhoria na eficiência espectral. Entre os serviços, há a telefonia por voz e a transmissão de dados a longas distâncias, tudo num ambicoente móvel. Normalmente, são fornecidos serviços com taxas de 5 a 10 megabits por segundo.

A característica mais importante da tecnologia móvel 3G é suportar um número maior de clientes de voz e dados, especialmente em áreas urbanas, além de maiores taxas de dados a um custo incremental menor que na 2G.

Ela utiliza o espectro de radiofrequência em bandas identificadas, fornecidas pela ITU-T para a terceira geração de serviços móveis IMT-2000.

Rede 4G – Oferece uma grande variedade de benefícios, que são:

Os grandes atrativos do 4G são a convergência de uma grande variedade de serviços até então somente acessíveis na banda larga fixa, bem como a redução de custos e investimentos para a ampliação do uso de banda larga na sociedade, trazendo benefícios culturais, melhoria na qualidade de vida e acesso a serviços básicos. Rede baseada totalmente em IP;

Com 4G, a velocidade mais alta chega até os 150 Mbps, pelo que é dez vezes mais rápido que o 3G, superando também a maior parte das conexões de ADSL;

Os sites podem ser visitados com uma maior velocidade;

Com a tecnologia 4G, as chamadas de voz são mais nítidas. Possibilidade de fazer chamadas de vídeo sem interferências;

Envio rápido de fotos, áudios ou vídeos;

Reprodução de vídeos do YouTube sem interrupções e em alta definição de imagem;

A navegação e ligação a Net são mais rápidas e em alta definição. O download é mais rápido em comparativamente ao3G.

No cenário mundial e nacional em que a procura por dados esta sempre em uma crescente exponencial, a necessidade por banda larga é um fato e as redes sem fio 4G vêm em tese atender esta procura, considerando as velocidades de download e de upload já referidas acima.

Algumas considerações finais e sugestões:

A comunicação é uma área de grande importância para a continuidade e aceleração do mundo atual, dentro desse ponto, a tecnologia móvel também segue essa tendência, pois é possível verificar isso na explosão de utilização de telefones móveis, tanto para voz quanto para a crescente troca de dados na internet móvel;

As declarações do Regulador: “O País não tem condições técnicas e económicas” para implementar o 4G, para além de serem polémicas, foi lamentável, assustadoras e desmedidas. Têm gerado grande controvérsia;

Entre o Regulador e os regulados deve existir diálogo. Do que se deixou transparecer, não existe diálogo. Lembra-se que o diálogo e à diplomacia são duas armas a não serem negligenciadas nas relações entre as organizações e empresas. Também o fórum escolhido para fazer as declarações a (Praça Pública), não foi o ideal e não ajuda a ultrapassar o mal entendido.

Constata-se também que faltou feedback da parte do Regulador. Uma resposta ou reação oportuna, seja ela positiva, negativa ou correctiva teria muito ajudado;

Ademais, costuma dizer-se que os regulados são os principais parceiros dos reguladores e vice versa. Note-se que, todos trabalham para o mesmo fim, “A satisfação dos interesses de consumidores”, claro está, no respeito pelas regras estabelecidas, cada um fazendo a sua parte.

É importante que o Regulador esteja na vanguarda da promoção e desenvolvimento das novas tecnologias, e ao ter um posicionamento contrário, estará à restringi-la, reprimi-la ou ignorá-la;

Entende-se que é necessário modelar o ambiente regulatório que permita as melhores condições para o avanço da tecnologia, em uma época onde o avanço tecnológico é praticamente diário;

É preciso entender igualmente, que o “Gap regulatório” não pode ser impedimento para desenvolvimento e introdução de novas teconologias;

Da mesma forma que existem regras estatuídas com prazos bem definidos para que os Regulados prestem informações, dêem respostas as questões solicitadas. Outrossim, seria cordial que o Regulador obedecesse aos princípios norteadores característicos e essenciais que norteiam as de entes públicos plasmados no Código de Procedimento Administravo, nas legislações dispersas e nas literaturas internacionais de boas práticas, nomeadamente:

A“ p roporcionalidade na regulação ”(regulação mínimas possíveis para a correção eficaz das falhas do mercado que justificam a intervenção regulatória);

”(regulação mínimas possíveis para a correção eficaz das falhas do mercado que justificam a intervenção regulatória); A“ transparência na comunicação ” (comunicar de forma clara com o mercado, através de uma justificação bem fundamentada);

” (comunicar de forma clara com o mercado, através de uma justificação bem fundamentada); A “ previsibilidade da regulação ” (O regulador não deve surpreender os mercados. Deve ter uma linha de actuação consistente que, no essencial, é incorporada nas expectativas dos intervenientes no mercado, de forma a que estes possam planear as suas actividades);

” (O regulador não deve surpreender os mercados. Deve ter uma linha de actuação consistente que, no essencial, é incorporada nas expectativas dos intervenientes no mercado, de forma a que estes possam planear as suas actividades); A “ fiscalização proactiva” (esta deverá permitir averiguar se as medidas do regulador são postas em prática nas condições e prazos estabelecidos);

(esta deverá permitir averiguar se as medidas do regulador são postas em prática nas condições e prazos estabelecidos); A “ promoção da neutralidade tecnológica” (promover soluções que eliminem a discriminação tecnológica ou seja, a regulação não pode discriminar em favor da utilização de um tipo particular de tecnologia; pelo contrário, deve assegurar que o mesmo serviço é regulado de uma forma equivalente, independentemente da plataforma tecnológica que é usada);

(promover soluções que eliminem a discriminação tecnológica ou seja, a regulação não pode discriminar em favor da utilização de um tipo particular de tecnologia; pelo contrário, deve assegurar que o mesmo serviço é regulado de uma forma equivalente, independentemente da plataforma tecnológica que é usada); A “a valiação da regulação”( a actividade do regulador, para além dos aspectos referidos, deve estar também sujeita a uma avaliação face aos resultados obtidos, e que podem server para minimizar conflitos entre as partes;

a actividade do regulador, para além dos aspectos referidos, deve estar também sujeita a uma avaliação face aos resultados obtidos, e que podem server para minimizar conflitos entre as partes; Admite-se que muitos desafios se colocam aos Reguladores, sobretudo as tecnologias que se movem cada vez mais rápidas e a desfasagem temporal que as distancia da previsão regulatória.

Em se tratando as telecomunicações de um setor muito dinâmico, haverá sempre um claro descompasso entre o desenvolvimento das agendas regulatórias e da mudança tecnológica. Dessa forma, a montagem da agenda regulatória é concebida via de regra a reboque da dinâmica tecnológica do setor. Com isso, outro grande desafio que se coloca à montagem de agendas de políticas públicas em setores tecnologicamente dinâmicos é a de que estas sejam constantemente revistas, de modo a conceber o problema a que se dedicam de forma dinâmica, promovendo constantes debates com a sociedade e a participação de todos os atores envolvidos nesse campo politico.

O que o futuro da regulação reserva?

São Tomé, 9 de Junho de 2021

Orlando Fernandes