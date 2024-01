Interesse do Império Alemão nas “Ilhas do Cacau” – Final do século XIX/início do século XX

O sistema de plantação de São Tomé como um excelente modelo para os Camarões

Alemães – O Vice-Cônsul do Império Alemão em São Tomé Richard Spengler

Autora: Diana Jordão da Cruz (subcapítulo da dissertação de doutoramento)

O sistema de plantação nas ilhas de São Tomé e Príncipe ofereceu prosperidade e atraía investidores estrangeiros no fim do século XIX e início do século XX. Graças ao trabalho, às pesquisas, às observações, aos melhores métodos de semeadura e plantio e à uma coleção de máquinas de processamento do engenheiro alemão, Richard Spengler, como administrador na Roça Monte Café (durante 20 a 25 anos), a roça transformou-se em um modelo de paisagem industrial em São Tomé e o Império Alemão levou este sistema de plantação para os Camarões Alemães. O excelente trabalho do Richard Spengler na Roça Monte Café em São Tomé chegou até ao Escritório Colonial Imperial do Império Alemão (período de 1894 a 1914).

