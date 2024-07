A atual Direção do MLSTP/PSD está mais perdida que calcinha em noite de núpcias

Abel Veiga é um excelente profissional e jornalista respeitado nacional e internacionalmente. O artigo no jornal Téla Nón não pode servir de bode expiatório pela atual direção do MLSTP/PSD para escamotear a irresponsabilidade, incompetência, incoerência enquanto oposição e falta de lealdade partidária dos senhores Wuando Castro, Gabdulo Quaresma e Danilo Santos.

É incompreensível que os 3 deputados do MLSTP/PSD que foram cúmplices do Patrice Trovoada e dos deputados da ADI na violação da Constituição da República e outras leis estejam a ser vistos como vítimas pela atual direção do partido, chegando mesmo ao ponto do líder do partido Jorge Bom Jesus escrever um artigo de opinião de forma a ilibar os mesmos de responsabilidades. Inacreditável!

Os verdadeiros militantes, simpatizantes e amigos do MLSTP/PSD esperavam ver uma manifestação de insatisfação e grande repúdio e censura da parte da direção do partido em relação aos 3 deputados por terem votado a favor de um diploma polémico sem o conhecimento da comissão política e da direção partido.

Vamos aos factos:

1* O artigo no jornal Téla Nón é muito esclarecedor: estes 3 deputados ao votarem a favor da aprovação deste diploma faz com que o MLSTP/PSD automaticamente deixe de ter credibilidade enquanto partido que lidera a oposição, e a consequência de perder credibilidade é ser aniquilado politicamente. Portanto, o título do jornal Téla Nón está correto.

2* Os deputados receberam sim conforme dizem no seu comunicado 32 mil dobras cada e somando esses valores são 96 mil dobras no total, mais 6 mil dobras do que vinha publicado no título do jornal Téla Nón. A questão que se coloca aqui é a seguinte: Porque razão 3 deputados do MLSTP/PSD votaram sem o conhecimento da comissão política e direção do partido a favor da aprovação de um diploma que sabiam que viola a Constituição da República e outras leis?

Porque razão os 3 deputados facilitaram a promoção e extensão do mandato do atual Procurador Geral da República quando na legislatura passada pediram a cabeça dele? Qual o motivo dessa falta de coerência política desses 3 deputados? Porque razão Jorge Bom Jesus não manifestou publicamente insatisfação e repúdio contra estes 3 deputados e os castigar de acordo com os estatutos do partido tendo em conta que os mesmos causaram sérios danos na imagem do partido enquanto força da oposição.

Uma oposição séria tem de ser coerente, unida e falar a uma só voz, tem de ser enérgica a manifestar e defender as suas posições e nunca ser cúmplice de um poder com tendências ditatoriais.

Por último essa queixa-crime e pedido de indeminização que os 3 deputados fizeram ao jornalista Abel Veiga vem demonstrar insensibilidade e falta de visão política não só destes 3 deputados, como também da atual direção.

Por: Nelson Pontes