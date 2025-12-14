A política injusta de comercialização de areia na ilha do Príncipe

A Ilha do Príncipe, reconhecida há mais de uma década como Reserva Mundial da Biosfera, tem procurado conciliar a proteção ambiental com o bem-estar das suas comunidades. No entanto, a recente decisão da empresa HBD de comercializar areia importada ao preço de 4.300 dobras por metro cúbico trouxe sérias preocupações e impactos diretos sobre a população.

Apesar de ser apresentada como uma alternativa sustentável à extração local, esta medida não teve em consideração a realidade socioeconómica da população do Príncipe. O preço estabelecido é manifestamente incompatível com aproximadamente o rendimento médio das famílias, ultrapassando inclusive o valor de um salário mínimo nacional. Assim, a iniciativa inviabiliza obras essenciais de construção e reabilitação de habitações, agravando as dificuldades já enfrentadas por muitos agregados familiares.

Enquanto a proteção ambiental é um objetivo que todos reconhecemos como prioritário, a solução apresentada transfere o peso das medidas conservacionistas exclusivamente para a população, ignorando os impactos sociais e económicos resultantes desta alteração brusca do mercado de materiais de construção.

Diante deste cenário, exigimos a intervenção urgente do Governo Regional do Príncipe, a quem compete zelar pelo equilíbrio entre conservação ambiental e melhores condicoes de vida para a populacao. Solicitamos:

A revisão imediata da política de comercialização de areia, garantindo preços acessíveis e justos para a população.

A abertura de um processo de diálogo transparente entre Governo Regional, comunidades locais e a empresa HBD, de modo a encontrar alternativas equilibradas e sustentáveis.

A avaliação de soluções reguladas de extração local, que preservem o meio ambiente sem comprometer a sobrevivência económica das famílias.

A adoção de medidas de proteção social, caso se mantenham restrições à extração local, evitando consequências negativas sobre as condições de habitação.

A população do Príncipe reafirma o seu compromisso com a conservação da ilha, mas não pode aceitar medidas que, em nome da sustentabilidade, comprometam a dignidade e a segurança social das nossas comunidades.

Esperamos ações concretas e imediatas, em defesa do interesse coletivo e do futuro equilibrado da nossa ilha.

Bruno Cassandra