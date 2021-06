Projecto Equador formou 23 operadores turísticos

Associação de Defesa do Património de Mértola

Comunicado à imprensa

PROJECTO EQUADOR: ENCERRAMENTO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OPERADORES TURÍSTICOS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

A 1.ª ação de formação para operadores turísticos de São Tomé e Príncipe decorreu de 17 de maio e 01 de junho, entre as 14H00 e as 17H00, na sala 2 da Biblioteca Nacional, conhecendo o seu término ontem, com a realização de uma mesa redonda subordinada ao tema: o Futuro do Turismo em São Tomé e Príncipe.

A mesa redonda contou com convidados e representantes da Direção Geral do Turismo e Hotelaria (DGTH), da Plataforma do Turismo Responsável e Sustentável(PTRS), da Associação Santomense do Turismo (AST).A moderação esteve a cargo do técnico do ADPM afeto ao Projeto Equador, em São Tomé.

A sessão teve seu início como Presidente da ADPM, que teve oportunidade de agradecer aos formandos, aos convidados, aos parceiros do projeto e ao Instituto Camões enquanto cofinanciador. De seguida o moderador teve oportunidade de colocar várias questões aos convidados sobre o Futuro do Turismo em São Tomé e Príncipe por forma a promover a partilha de informação e perspetivas das várias entidades convidadas.

Seguiu-se um espaço de debate com a participação ativa dos vários participantes (operadores turísticos/formandos) e os convidados, constatando-se a vontade conjunta para se continuar a trabalhar em rede, de forma colaborativa, incluindo os operadores turísticos e todas outras organizações públicas e privadas, com o objetivo de melhorar o turismo do país, bem como a sua imagem.

No final procedeu-se à entrega dos certificados aos 23 formandos que frequentaram a formação de 36 horas, finalizando o evento com um simbólico cocktail.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do projeto EQUADOR – Promoção do Turismo Sustentável e Inclusivo em São Tomé e Príncipe, promovido pela ADPM em parceria com a Direção Geral de Turismo e Hotelaria de São Tomé e Príncipe, a Câmara de Caué, o Pestana Hotel Group e com o cofinanciamento do Instituto Camões.

Sobre a ADPM: A ADPM é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) sedeada em Mértola (Portugal). Foi constituída em 1980, desenvolvendo desde então uma estratégia de atuação centrada na capacitação das populações com quem trabalha e na promoção dos recursos endógenos. Tem desempenhado um papel fulcral na promoção dos recursos endógenos, atuando paralelamente em diversas áreas intervenção, tais como: Ambiente e Agricultura Sustentável; Educação/Formação; Empreendedorismo e Inovação Rural; Património, Indústrias Culturais e Criativas e Serviços de Turismo; Intervenção e Animação Social; Educação/ Cooperação para o Desenvolvimento.