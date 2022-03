Associação de Turismo insurge-se contra as medidas recentemente adoptadas pelo Governo

Num comunicado enviado ao Téla Nón, a Associação Santomense de Turismo diz que manifesta um veemente descontentamento, pela medida recentemente adoptada pelo governo através do Conselho de Ministros, que fixou o pagamento pelos cidadãos estrangeiros que visitam o país, de uma taxa única de 500 dobras, cerca de 20 euros.

«Ao tomar conhecimento da decisão do conselho de ministros que aprova um decreto estabelecendo o pagamento de taxa única de 500 dobras para cidadãos estrangeiros que visitam o país, com o objectivo de custear despesas de representações diplomáticas e investimentos em alguns sectores da aviação civil, a Associação Santomense de Turismo, após auscultação dos seus associados decidiu, manifestar veementemente o seu descontentamento…» refere a Associação Santomense de Turismo.

Os operadores turísticos do país, consideram que a decisão do Governo é «totalmente desajustada num contexto de retoma, com consequências bastante penosas para o sector e para o país».

O descontentamento dos operadores turísticos de São Tomé e Príncipe, é justificado também com o facto de a sua Associação ter apresentado ao Ministério que tutela o sector do turismo, uma estratégia para a retoma do sector, mas que não foi tida em conta.

Uma estratégia devidamente elaborada e que segundo a Associação Santomense de Turismo, «é coerente, segura e vantajosa para o país, cujo resultado ficou até a presente data sem qualquer efeito», precisa a Associação Santomense de Turismo.

O elevado custo dos testes PCR, junta-se assim à taxa única de 500 dobras(20 euros) que cada cidadão estrangeiro que visita São Tomé e Príncipe está obrigado a pagar. A Associação Santomense de Turismo diz que são acções dramáticas para o sector do turismo.

Para os operadores turísticos o governo deveria cingir-se apenas a lei que cria o fundo do Turismo. Uma lei que para além de exigir uma gestão transparente dos fundos, define claramente que os recursos arrecadados devem ser investidos directamente no sector do Turismo.

Logotipo da Associação Santomense de Turismo

A Associação reiterou o seu compromisso de continuar a dar a sua melhor contribuição em parceria com as autoridades nacionais para salvaguardar os superiores interesses do Turismo nacional e do pais, «não se coibindo caso seja necessário enveredar por outras formas de luta, sempre que assim justificar», reforça o comunicado.

A associação Santomense de Turismo avisa que vai encetar imediatamente diálogo com as autoridades nacionais, e não só. «E instaremos o ministério de tutela a rever as políticas que têm orientado o funcionamento do Turismo em São Tomé e Príncipe», conclui a Associação Santomense de Turismo.

Operadores turísticos descontentes com as decisões e políticas do Governo de Jorge Bom Jesus, para a retoma do sector, após o período de crise provocado pela pandemia da Covid-19.

O comunicado da Associação Santomense de Turismo é assinado pelo seu Presidente Hamilton Cruz (na foto)

Abel Veiga