A ADPM promove acção de formação em fauna e flora para guias locais e de turismo

Decorreu, nos dias 22, 23 e 24 de maio, no Jardim Botânico do Parque Natural Obô, em regime de full-time, uma formação especializada em Fauna e Flora de STP. Esta formação contou com a participação de 36 Guias Locais e de Turismo e tinha como objetivo reforçar competências especializadas em ecoturismo e incentivar, deste modo, práticas de turismo inclusivo e sustentável geradoras de rendimento para as comunidades.

A riqueza da flora e fauna de STP representa um ativo fundamental no desenvolvimento do turismo sustentável que deve ser potencializado através de uma articulação entre a conservação do seu património e o desenvolvimento de uma oferta turística responsável que contribua para a geração de rendimentos da comunidade.

Neste sentido, nesta ação de formação foram abordados temas como: Turismo Sustentável – promoção de identidade cultural e geração de rendimentos; Turismo em STP numa perspetiva em rede; Biodiversidade: o que é e para que serve – principais conceitos; Estatutos de conservação de âmbito nacional e internacional. Importância do conservacionismo para STP.; Fauna: invertebrados, vertebrados e endemismos; Flora e habitats – Evolução histórica e biogeografia; Parque Natural Obô – contributo para conservação. Com esta ação os Guias Locais e de Turismo serão capazes de reconhecer valor na conservação e proteção do seu património natural e na relevância deste para afirmação da identidade santomense.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do projeto EQUADOR + Turismo + Desenvolvimento, que visa promover o turismo sustentável como fator de promoção da identidade cultural, geração de rendimentos e melhoria das condições socioeconómicas em São Tomé e Príncipe.

O projeto é promovido pela ADPM em parceria com a Direção Geral de Turismo e Hotelaria, a Plataforma de Turismo Responsável e Sustentável; Direção das Florestas e da Biodiversidade pelo Parque Natural Obô ST, a Câmara Distrital de Caué, o Pestana Hotel Group, e conta com o cofinanciamento da Cooperação Portuguesa, através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

FONTE : Projeto EQUADOR + Turismo + Desenvolvimento