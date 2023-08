China permite viagens de turismo em grupo para STP e outros 3 países da CPLP

São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e a Guiné Equatorial voltam a estar na lista de destino de férias para os turistas da República Popular da China.

Segundo a decisão do Ministério do Turismo e da Cultura da China, os 4 países africanos entram no lote de destinos para viagens de turismo em grupo.

Maior emissor de turistas do mundo até antes da eclosão da pandemia da COVID-19, China decidiu encerrar as fronteiras a partir de 2019, para combater o coronavírus.

A apertada medida de controlo da doença designada “COVID Zero” condicionou a circulação de pessoas no interior do país asiático, e travou o fluxo de turistas chineses para os vários destinos do mundo.

O controlo da doença abriu portas para a retoma do fluxo turístico, e à semelhança de vários países da Europa, América e Ásia, São Tomé e Príncipe Cabo Verde, Moçambique e a Guiné Equatorial em são destinos do continente africano indicados pelo ministério do Turismo da China para os chineses realizarem viagens de turismo em grupo.

Abel Veiga