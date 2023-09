São Tomé e Príncipe pode atingir o record de fluxo turístico  em 2023

Arquipélago verde, São Tomé e Príncipe pretende dar resposta ao lema do dia Internacional do Turismo, “ Investimento no Turismo Verde”.

Os habitantes das comunidades rurais que confinam com o parque natural obô e os operadores turísticos estão a ser formados para promover o turismo sustentável e a protecção da natureza.

Magda Lopes, Directora do Desenvolvimento Turístico, disse no Dia Internacional do Turismo que as populações estão a ser capacitadas para entenderem o valor do turismo.

Os operadores e os possíveis investidores também estão a ser orientados. «Investir sem destruir a natureza. Apostamos nas comunidades, nos guias, para evitar a poluição e a degradação ambiental», acrescentou.

As comunidades agrícolas construídas no meio do manto verde que cobre as duas ilhas podem contribuir para a sustentabilidade do turismo de natureza.

As casas coloniais das roças que continuam a ser vandalizadas podem ser requalificadas no quadro do projecto REVIVE.

«O projecto REVIVE ficou suspenso por causa da pandemia da Covid-19. Mas. neste momento já se retomou. A direcção do turismo está a trabalhar com o projecto REVIVE de Portugal para a retoma do processo», explicou Magda Lopes.

A aposta no turismo de natureza galvaniza a economia. Segundo a direcção do Turismo em 2019 São Tomé e Príncipe registou o maior fluxo de turistas de sempre, 35 mil visitas. Uma cifra que pode ser ultrapassada no ano 2023.

«Até junho de 2023 já atingimos 20 mil visitas. No entanto em São Tomé e Príncipe a época alta de turismo acontece no segundo semestre do ano, é o período que recebemos muito mais turistas, por isso podemos atingir esse valor histórico», pontuou a directora de desenvolvimento do Turismo. ~

Até 2018 o turismo era responsável por 15% do PIB de do país. Os dados estatísticos estão a ser actualizados, para que sejam apurados e com exactidão a contribuição do turismo para a economia.

«Enquanto o sector crescia contribuíamos com 15% para o PIB Nacional. Neste momento estamos a trabalhar com as outras instituições, como o Instituto Nacional de Estatística, a direcção do serviço de migração e fronteira, o sector das finanças e outras,para apurarmos os resultados reais da contribuição do turismo», frisou.

Turismo Verde combina com São Tomé e Príncipe. País onde segundo a direcção do turismo aumenta o número de investidores interessados em construir unidades hoteleiras tanto na orla costeira como na zona florestal.

O Banco Mundial é um dos parceiros activos na promoção do turismo verde em São Tomé e Príncipe. Segundo a direcção do turismo está em curso o projecto para criação de parcerias público privadas para dinamização de investimentos, sobretudo nas regiões consideradas como pontos atractivos de Turismo.

A praia Piscina no sul da ilha de São Tomé é um dos pontos atractivos que vai ser requalificado com financiamento do Banco Mundial.

Abel Veiga