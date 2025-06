Governo vai retirar o Hotel Miramar da posse do grupo Pestana

O governo decidiu retirar a gestão do Hotel Miramar ao Grupo Pestana e entregar a infraestrutura hoteleira a um outro investidor privado.

A garantia foi dada pela ministra do Ambiente e Turismo Sustentável, Nilda da Mata, que anunciou também o diálogo em curso entre o executivo e o grupo Pestana para a reabertura do Resort Ilhéu das Rolas, no sul de São Tomé.

FOTO: Nilda da Mata / Ministra do Ambiente e Turismo Sustentável

Ilhéu das Rolas, onde a linha imaginária do equador divide o mundo em dois hemisférios, é o lugar turístico de referência em São Tomé e Príncipe. Há anos passou para a administração do Grupo Pestana. No entanto, há mais de 5 anos que o resort Ilhéu das Rolas entrou em degradação e as portas fecharam para os turistas.

A Ministra Nilda da Mata garantiu que o governo está a negociar com o grupo hoteleiro Pestana para evitar que o matagal tome conta do resort.

«O governo tem feito todos os esforços necessários para que seja reaberto…. Acreditamos que brevemente será encontrada uma solução para que o espaço se reabra aos turistas», afirmou Nilda da Mata.

Os cidadãos santomenses começam a manifestar preocupação com o abandono do espaço turístico de referência do país. «Porque mesmo para nós nacionais, os que tiveram oportunidade de lá ir e passar o fim de semana, têm questionado, no sentido de pôr o espaço à disposição dos turistas», acrescentou a ministra do ambiente e do turismo sustentável.

O Hotel Miramar, construído pelo Estado santomense em 1985, também está sob gestão do grupo Pestana. Entrou em degradação e deixou de receber turistas.

«O processo está em curso para que seja cedido a um outro investidor, que está interessado. Já existe sim, um grupo interessado. O processo está em curso e brevemente teremos uma nova gerência, pois o hotel está localizado num espaço estratégico», pontuou Nilda da Mata.

O governo decidiu entregar o Hotel Miramar a um outro operador turístico, para dinamizar o sector e aumentar o número de camas disponíveis para os turistas. O Hotel Miramar tem mais de 100 quartos.

Nilda da Mata, anunciou as ações para promover o turismo sustentável, à margem do workshop de criação da conta satélite do Turismo, que conta com o apoio das Nações Unidas.

Abel Veiga