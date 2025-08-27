Diplomas de Mérito para os operadores turísticos

O Ministério do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, realizou, na segunda-feira, 25 de agosto, uma cerimónia para homenagear os operadores turísticos de São Tomé e Príncipe, com a entrega de diplomas de mérito. O evento, teve o objetivo reconhecer o trabalho árduo e as contribuições essenciais desses profissionais para o crescimento do turismo no arquipélago.

Nilda da Mata reconheceu o papel dos operadores turísticos, que são os verdadeiros protagonistas da evolução do setor, muitas vezes superando desafios financeiros, logísticos e até ambientais para promover o país como um destino único. “Este reconhecimento vai além de uma simples formalidade. Ele é um símbolo de gratidão a todos que têm trabalhado incansavelmente para colocar São Tomé e Príncipe no mapa global do turismo sustentável. O turismo é o coração da nossa economia azul e verde, e todos vocês têm sido peças-chave nesse processo“, afirmou a ministra durante a entrega dos diplomas.

A cerimônia também foi uma oportunidade para relembrar a importância de um turismo que respeite a biodiversidade do país e valorize a cultura local. A Ministra, Nilda da Mata sublinhou que o turismo sustentável deve ser visto como uma prioridade para o desenvolvimento econômico do país, com o foco na preservação dos recursos naturais e na inclusão das comunidades no processo de desenvolvimento.

Vladimir Vera Cruz, presidente da Associação de Turismo de São Tomé e Príncipe, manifestou seu entusiasmo com a homenagem recebida pelos operadores turísticos e referiu que o turismo tem um papel transformador na sociedade, criando novas fontes de renda e promovendo o desenvolvimento de diversas áreas da economia. E também aproveitou a ocasião para discutir os desafios que o setor ainda enfrenta, como a necessidade de infraestrutura adequada e de políticas públicas mais robustas para o setor.

“Este reconhecimento é um testemunho do trabalho árduo dos operadores turísticos, que têm contribuído imensamente para o crescimento de São Tomé e Príncipe como destino turístico internacional. É também uma oportunidade para refletirmos sobre o futuro do turismo no país, que deve ser cada vez mais sustentável e inclusivo“, afirmou Vladimir Vera Cruz.

Os operadores turísticos homenageados não apenas ajudam a promover São Tomé e Príncipe no exterior, mas também desempenham um papel crucial na educação e capacitação de novos profissionais do setor, impulsionando a economia local e gerando emprego, especialmente em áreas de ecoturismo e turismo comunitário.

Waley Quaresma