Suspeitas de Assassinato nas Instalações da Polícia Judiciária de STP

MANIFESTO SOCIAL Nº3/2021

Há muito que em São Tomé e Príncipe a população vem clamando pela justiça e o fim da impunidade de alegados crimes cometidos pelas autoridades policiais por suposto abuso de autoridade e excesso de zelo. O mais recente acontecimento deste género é datado de 26 de Março de 2021.

Um Cidadão que esteve foragido há mais de dois meses por golpear gravemente a sua companheira com uma catana, entregou-se voluntariamente nos Serviços Prisionais e de Reinserção Social. Entretanto, menos de três horas depois de se proceder a transferência do suspeito para a Polícia Judiciária surgira a notícia de que este viria a falecer.

Tendo em conta as críticas e comentários que este assunto tem vindo a suscitar por parte dos cidadãos são-tomenses, tanto no interior do país, como na diáspora, o Observatório Transparência STP, num exercício do ato de cidadania, junta a sua voz às daqueles que têm manifestado as suas dúvidas, questões e indignação sobre este caso. São Tomé, 30 de Março de 2021.

