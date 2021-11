INFORMAÇÃO OBSERVATÓRIO TRANSPARÊNCIA STP Direito de resposta ao “Comité Diretor do Projeto de Modernização do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes” Em resposta ao Manifesto Social Nº18/2021, o “Comité Diretor do Projeto de Modernização do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes” desafiou o Observatório Transparência STP e o Jornal Digital Téla Nón para promoverem um debate sobre este projeto.

O Observatório Transparência STP informa que não é sua missão organizar debates públicos. O nosso papel enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público.

Desde a sua criação, o Observatório Transparência STP, vem labutando para ajudar a construir uma sociedade em que as intervenções políticas, sociais e económicas sejam responsáveis e possam criar elos de ligação entre as pessoas, as forças ativas da sociedade e os Órgãos de Soberania. Está na hora dos governantes/dirigentes são-tomenses, entenderem a real necessidade de uma sociedade civil, activa, participativa, construtiva na dimensão plena para um desenvolvimento sustentável que todos pretendemos para São Tomé e Príncipe.

O Observatório Transparência STP quer contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, não defende interesses partidários e de grupos, por isso exige responsabilidade, competência, objetividade, transparência e obediência a Constituição e às Leis do País. São Tomé, 17 de Novembro de 2021.

Observatório Transparência STP + transparência > efetividade