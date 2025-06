Fragata Defensora da marinha do Brasil trouxe generosidade brasileira ao povo de STP

No quadro da operação Guinex que a marinha de guerra do Brasil realiza no golfo da Guiné, organizações de apoio social de São Tomé e Príncipe receberam mais de 7 toneladas de equipamentos e produtos diversos, enviados pelas congéneres brasileiras.

A generosidade do povo brasileiro para com o povo santomense tem a educação e a saúde como os principais alvos. Cerca de 800 crianças santomenses passam a ter materiais escolares para o próximo ano lectivo, e as pessoas que têm feridas crónicas têm meios de curativo para todo o ano 2025.

Veja o assunto em vídeo :