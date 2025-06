Defensora do Brasil navegou no rio Atlântico Sul, para treinar e cooperar com a guarda costeira de STP

A Fragata Defensora da marinha de guerra do Brasil, está a realizar uma operação de promoção da segurança marítima em toda a região do golfo da Guiné. Designa-se Guinex, e é a V edição. Foi realizada a formação da guarda costeira de São Tomé e Príncipe, e o Brasil tem a segurança no Atlântico Sul como um dos eixos da sua estratégia de defesa.

