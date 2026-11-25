Anúncios AFAP – Aquisição e instalação de mobiliários para o Instituto Nacional de Estradas (INAE) By Téla Nón Posted on 25 de Novembro de 2026 Aviso de ConcursoDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Cerveja ROSEMA é um poder que há 20 anos domina São Tomé e Príncipe O poder da ROSEMA como pano de fundo das últimas declarações do ex-ministro das Finanças Gareth Guadalupe As Incoerências do Presidente da República no processo de Presidencialização do Regime que adotou FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ