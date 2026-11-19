“Criaturas Electrónicas” é o nome de uma exposição digital composta por uma série de sintetizadores que reproduzem os repertórios acústicos de pássaros São Tomé e Príncipe.
A obra artística criada pela artista francesa e musicista eletrônica, Marylou Sharrock foi inaugurada na Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe.
Uma experiência artística que combina luzes, cores e os cantos artificiais dos pássaros de São Tomé e Príncipe.
A exposição intitulada “Criaturas Electrónicas” é fruto de uma pesquisa sobre o desaparecimento gradual do mundo sensorial dos ecossistemas.
A instalação digital é criada pela artista sonora, musicista electrónica, Marylou Sharrock, radicada em Paris.
“É uma exposição sonora e eletrônica, o que nós escutamos não é o som real dos pássaros em São Tomé e Príncipe, mas uma reprodução feita inteiramente com circuitos eletrônicos. Tudo é artificial e em francês , chamo a isso, “Bestiol” porque normalmente é uma palavra pejorativa para falar da natureza”, disse a artista.
Uma obra de arte feita inteiramente com circuitos eletrônicos à base de materiais reciclados.
“Não é uma maneira de substituir a natureza pela tecnologia, mas sobretudo de observar a tecnologia obsoleta que abandonámos. Tudo aqui é totalmente analógico. Hoje em dia já não usamos a tecnologia analógica. É uma forma de refletir sobre os objetos eletrônicos, uma maneira menos subversiva de falar da natureza que desaparece…mas que está ligada aos movimentos ativistas. Tento reproduzi-los com o material que uso, componentes eletrônicos que eu própria reciclo. São circuitos feitos à mão que reproduzem através de eletricidade, com a vibração e as oscilações o som dos pássaros que existem em São Tomé“, explicou a musicista electrónica, francesa,Marylou Sharrock.
A inauguração da exposição culminou com uma performance musical apresentada pela artista.
“Eu achei uma coisa inovadora porque juntou-se aqui a tecnologia e a cultura“, aplaudiu a iniciativa, um dos presentes no evento, Mendes Varela.
“No mês de junho fizemos vir uma artista para a festa da música e agora estamos a festejar os dez anos da mediateca numérica com a Marylou (Sharrock)“, acrescentou a Subdiretora da Aliança Francesa de São Tomé, Catarina Rodrigues.
Uma iniciativa da Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe.
Odjay Ceita