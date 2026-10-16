AFAP – Aquisição de equipamentos, consumíveis e reagentes

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Ministério da Economia e Finanças, recebeu financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para apoiar a implementação do Projeto Health Emergency Preparedness, Response and Resilience Program Using the Multiphase Programmatic Approach (HERR) e pretende aplicar parte deste recurso para a Aquisição de equipamentos, consumíveis e reagentes distribuídos por lotes: • Lote l: Aquisição de equipamentos e consumíveis. • Lote II: Aquisição de Reagentes para Citologia e Colposcopia / Banco de Sangue do Hospital Ayres de Menezes (HAM).