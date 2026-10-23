Reservatórios de água estão vazios e surpreenderam o próprio director da EMAE  

Os reservatórios de água potável que são alimentados pelas nascentes estão praticamente secos. Assim, a empresa EMAE que distribui a água para todo o país explica a crise no fornecimento aos bairros residenciais do país.

Confrontado com críticas e protestos das populações por causa do corte no fornecimento de água, o departamento da EMAE responsável pela distribuição do líquido precioso decidiu abrir as portas dos depósitos de água para o público constatar a situação. O primeiro reservatório visitado foi o de Água Moreira IV localizado na entrada de Diogo Simão. Estava completamente vazio.

Foto : Depósito de Água Moreira IV

Foto : Vagi Sun Pinho

Mas, foi o reservatório de Vagi Sun Pinho localizado em Capela, que surpreendeu Nilton Lima, o director de Água da EMAE.

«Credo, credo, credo…eu não venho para aqui há muito tempo, mas isso não era assim …não..não».

Segundo o director Nilton Lima antes, o reservatório que é abastecido pela nascente de Vagi Sun Pinho garantia 60 metros cúbicos de água por hora.

FOTO : Nilton Lima – Director de Água da EMAE

«Estou estupefacto com isso. Nossa senhora …não há hipótese. O fornecimento está complicado. É muito pouca água para nós distribuirmos. Está mais difícil do que eu pensava», replicou o director de Água.

O leitor tem acesso a mais pormenores no registo áudio que reflectem a estupefação do director Nilton Lima, também pelo facto de não haver água suficiente para abastecer a localidade de Torres Dias onde reside o Presidente da República.

A EMAE explicou que é obrigada a suspender o fornecimento à população para deixar o reservatório acumular água suficiente que possa escorrer nos canos de distribuição. Mesmo assim, quando a água acumula, a capacidade de fornecimento à população é de 1 vez por semana.

A avaliação da situação no terreno permitiu ao director de Água dar o salto de Capela – Trindade, até à vila da Madalena, onde a nascente Agrião também está com o caudal muito abaixo do nível.

Foto : Interior do reservatório Agrião

O reservatório Agrião, é responsável pelo abastecimento de vários bairros da cidade de São Tomé, incluindo o Hospital Central Ayres de Menezes.

«Como podem ver, não há água no reservatório que possa chegar a esses bairros da capital», alertou Nilton Lima.

A EMAE pediu maior investimento do Governo nos novos projectos de captação e tratamento da água dos rios, para reforçar os reservatórios que são alimentados por nascentes.

Abel Veiga