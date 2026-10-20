Crise de água potável agudizou-se com a falta da gasolina

O sistema de distribuição de água à população instalado pela empresa EMAE em todos os bairros periféricos da cidade de São Tomé, está há algum tempo seco. A água não escorre nas torneiras, e a população começou a comprar o líquido precioso.

Por cada 1000 litros de água transportados nas motos carrinhas, o cidadão paga mais de 1000 dobras. O negócio de venda de água tornou-se rentável principalmente na cidade de São Tomé e nos seus arredores.

«Compram sim porque as pessoas vão trabalhar, quando regressam a casa não têm água, vão cozinhar com o quê? Vão tomar banho com o quê? Como é que vamos viver assim?», interrogou Agostinha da Glória.

No entanto, a rotura da gasolina paralisou o negócio. As motos carrinhas deixaram de funcionar, e a população que comprava água para matar a sede, para cozinhar ou tomar banho caiu na maior frustração.

«Não há combustível. Há condutores que estão parados, estão com a família com fome. Os motoqueiros, que são jovens, têm mulher e família, estão parados. Como é que o governo vai resolver isso para nós? Estamos mal», desabafou.

A senhora Agostinha da Glória reside em Bobô Fôrro. Sentada ao lado do chafariz público da localidade, ela viu a água pingar na torneira para logo depois secar. Os motoqueiros que poderiam socorrê-la, indo buscar a água do rio, também estão paralisados por causa da falta da gasolina.

«Nós todos aqui em Bobô Fôrro temos a canalização nos nossos quintais, mas já há 3 meses que não temos água. Temos que percorrer quilómetros para adquirir um pouco de água», reclamou.

O cenário de crise de água potável repete-se nas localidades seguintes, Água Porca, Penha, até a Boa Morte, onde reside Antónia Fernandes Moreno. «A EMAE instalou a canalização de água em todo o bairro de Boa Morte. Mas a água não escorre. Tomar banho está difícil», reclamou Antónia Fernandes Moreno.

A crise de água e da gasolina degradou ainda mais, a situação de vida já difícil da população.

Abel Veiga