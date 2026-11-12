O Tchiloli da política : PR nomeou Américo Ramos do ADI como primeiro ministro do XX Governo Constitucional

Nota publicada na página da Presidência da República no Facebook :

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, nomeou hoje, ao abrigo do Decreto Presidencial N.º 32/2026, Américo d’Oliveira dos Ramos como Primeiro-ministro e Chefe do XX Governo Constitucional.

A nomeação de Américo Ramos, proposta pelo Partido ADI, na sequência do convite formulado pelo Presidente da República àquele partido, surge após a apresentação de garantia, dada por escrito ao Chefe de Estado, da existência de apoio parlamentar suficiente para assegurar a estabilidade da ação governativa, garantia que o MLSTP, convocado em primeiro lugar pelo Presidente da República, não conseguiu apresentar.