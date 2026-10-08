ADI e MCI-PS/PUN selam acordo parlamentar para garantir maioria e estabilidade governativa

Um abraço simbólico selou o entendimento político que os seus protagonistas apresentam como a fórmula para assegurar a estabilidade governativa nos próximos quatro anos em São Tomé e Príncipe. O ADI, com 23 deputados, e a coligação MCI-PS/PUN, com seis assentos parlamentares, uniram-se para formar uma maioria de 29 dos 55 lugares da Assembleia Nacional, remetendo o MLSTP, vencedor das eleições legislativas com 24 mandatos, para a oposição.

“Estamos perante um compromisso programático de feição patriótica, blindado por salvaguardas recíprocas e assumido com a mais estrita boa-fé, cujo escopo primordial é restituir a previsibilidade económica e a paz social ao nosso ordenamento”, afirmou Américo Ramos, presidente do ADI.

Do lado da coligação MCI-PS/PUN, Domingos Monteiro garantiu que o acordo visa assegurar a estabilidade política, sem abdicar da fiscalização da ação governativa.

“Garantiremos a estabilidade governativa. Escolhemos o lugar de quem apoia sem se acomodar, de quem sustenta sem se calar, de quem fiscaliza com exigência. Estabilidade não significa silêncio e apoio não significa passar um cheque em branco. O povo santomense está cansado de crises de instabilidade e de promessas que não são cumpridas”, declarou.

O MCI-PS/PUN assegurou ainda que não integrará o executivo liderado por Américo Ramos, sublinhando que o acordo parlamentar firmado não representa um “cheque em branco” ao futuro Governo. A coligação rejeitou igualmente qualquer ligação entre o entendimento político alcançado e o processo que envolve a empresa Rosema.

“Rosema é uma empresa privada que está em litígio. Mais cedo ou mais tarde, a questão será resolvida. O acordo entre os dois partidos não tem nada a ver com a Rosema. Vamos resolver os problemas do povo; Rosema é outro caso”, garantiu Domingos Monteiro.

Para Américo Ramos: “O acordo é de incidência parlamentar. Não tem nada a ver com a justiça nem com interesses particulares. É um acordo que garante sustentação à governação durante os próximos quatro anos.”

O MLSTP prometeu reagir nas próximas horas.

José Bouças